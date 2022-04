Todesdrohungen in Leisnig: „Ich steche dich ab“

Leisnig

Aggressiv, misstrauisch und mit einem Hang, sich verfolgt zu fühlen – diese Persönlichkeitsmerkmale fand der Psychiater Dr. Christof Hieronymus bei einem Leisniger, der jüngst in Döbeln vor Gericht stand. Noch dazu neige er zum schädlichen Gebrauch von Alkohol. Diese Kombination wird dem Mann dann zum Verhängnis sowie den Menschen in seiner Nähe – so wie im Sommer 2020.

Wollte Nachbarn abstechen

Eines Nachts ruft ein Nachbar aus dem selben Haus in der Leisniger Altstadt die Polizei. Als Zeuge vor Gericht schildert er: Der Angeklagte habe bei ihm vor der Tür gestanden und ihn beschuldigt, er habe seinen Wohnungsschlüssel und solle diesen herausgeben. Die Forderung bekräftigte er mit einem Messer. Er habe gedroht: „Ich steche dich ab.“

Er helfe dem Angeklagten gelegentlich beim Einkauf. Auch dessen Hund habe er versorgt, als sich der Angeklagte einer Krankenhausbehandlung unterzog. Doch in dieser Nacht habe er sich von ihm bedroht gefühlt, schilderte der Zeuge.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei fixiert Mann am Boden

Die Polizeibeamten gaben sich größte Mühe, den Mann zu beruhigen, wurden jedoch mit Beleidigungen, Verleumdungen über Todesdrohungen bis hin zu tätlichen Angriffen wie Treten und Würgen konfrontiert. Später versuchten sie, ihn am Boden zu fixieren und Handschellen anzulegen.

Messer mit 30 Zentimeter langer Klinge

Der Notarzt brachte den Mann ins Krankenhaus, wo auf der Intensivstation ein Blutalkoholgehalt von 1,72 Promille nachgewiesen wurde. Die Feuerwehr öffnete in der Nacht die Wohnung. Dort wurde auf beziehungsweise unter der Couch das Messer mit der 30 Zentimeter langen Klinge gefunden und der Schlüssel.

Ärger im Imbiss: Vermieter stahl angeblich den Hund

Eine Begebenheit wenige Wochen später in einem Imbiss nahe des Wohnhauses war ebenfalls Thema vor Gericht. Der Imbiss-Betreiber, damals Vermieter des Angeklagten, hatte sich in dessen Abwesenheit Zutritt zur Wohnung verschafft, holte den Hund ab, ließ ihn in ein Tierheim bringen. Dort musste ihn der Eigentümer später für viel Geld auslösen. Bei seinem Imbissbesuch traf er statt den Vermieter seine Frau und seine Schwester an.

Zufällige Kaffeetrinkerin mit anderer Version

Nur die Schwester war der Zeugenvorladung gefolgt und schilderte, dass der Mann im Imbiss beleidigend und körperlich aggressiv geworden sei. Allerdings schildert das eine aus Hessen kommende Frau anders, die zufällig dort Kaffee trank. Der Angeklagte habe wegen des Hundes geschimpft, er wolle von den Leuten in Ruhe gelassen werden. Er habe niemanden angegriffen.

Versuch Entziehungsanstalt bisher gescheitert

Die als Zeugin aussagende Schwester wiederum meint, es wäre gar kein Gast im Imbiss gewesen. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Dabei geht es darum, ob es wegen der widersprüchlichen Zeugenaussagen zur Teileinstellung des Verfahrens kommt. Zudem kam die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zur Sprache. Eine Therapie scheiterte bei dem Angeklagten bereits mehrfach beziehungsweise lehnt er das ab.

Von Steffi Robak