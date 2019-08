Leisnig

Für jemanden, der Gewissheit will, ist ein halbes Jahr eine Ewigkeit. So geht es den Eltern von Christian Morgenstern. Am 1. Januar soll er sich in Suizidabsicht von der Fußgängerbrücke in Fischendorf in die Mulde gestürzt haben. An diesem Szenario hält die Staatsanwaltschaft Chemnitz nach wie vor fest. Das Smartphone, mit Christians Leiche aus der Mulde geborgen, wird noch immer ausgelesen: Die Polizei will sich den Zugangscode verschaffen, um daraus Daten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Von der Staatsanwaltschaft Chemnitz ist zu erfahren: Zur weiteren Aufklärung läuft weiterhin der Versuch einer Auslesung des sichergestellten Handys, was wegen des Codesuchlaufes noch Zeit in Anspruch nehmen wird.

Das Smartphone steht noch in einem anderen Zusammenhang im Zentrum des Interesses. Dabei geht es um die Zugriffsversuche von exakt diesem Gerät – wie die Eltern angeben – auf das heimische W-Lan-Netz. Dafür muss sich jemand sehr nah am, wenn nicht gar im Gebäude befunden haben – und das bereits am Vormittag vom 1. Januar.

Da wurde der 20-Jährige von seiner Familie noch gar nicht vermisst. Derjenige hat versucht, auf Daten zuzugreifen – aus Sicht der Eltern muss das ein Fremder gewesen sein. Die SIM-Karte des Telefons, so haben Recherchen beim Provider ergeben, hatte sich in der Zeit nicht im Funknetz bewegt, tauchte also in keiner Funkzelle auf. Sie muss sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht in dem Telefon gefunden haben. Ein Fremder kann sie aus dem Gerät entfernt und sich mit dem Gerät bewegt haben. In Reichweite eines W-Lan-Netzes kann sich das Gerät auch ohne SIM-Karte einbuchen. So sieht es Christians Vater, auf den der Telefonvertrag läuft.

Mit einer Ersatz-SIM-Karte und einem anderen Gerät hatte er sich Zugang zum Christians Apple-Account zu verschaffen versucht. Denn die ersten Zugriffe von Außen auf das W-Lan-Netz fanden statt, als sich die Ersatz-SIM-Karte nach Auskunft der Eltern noch gar nicht bei ihnen befand. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft entstand trotzdem erst durch die Ersatzkarte eine Datenspur – was unlogisch klingt.

So kommt es dann auch in einem früheren Fernsehbeitrag zu einer Aussage von Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, es widerspreche dem suizidalen Ermittlungsergebnis bislang nicht, dass das Handy bei Christian Morgenstern war, als dieser aus der Mulde geborgen wurde.

Nach Ansicht der Eltern war das Gerät ohne Karte nach Christians Verschwinden am Haus. Nachdem die Karte wieder im Handy war, könnte es Christian wieder in die Hosentasche gesteckt worden sein. Das würde bedeuten: Er kann sich nicht am 1. Januar von der Fischendorfer Brücke gestützt haben, sondern gelangte später ins Wasser, vielleicht an ganz anderer Stelle. Wer auch immer am 1. Januar seine Kleidungsstücke auf die Brücke legte, um sein Verschwinden oder gar den Suizid vorzutäuschen, hatte zu diesem Zeitpunkt schon vor, ihn umzubringen – so die Theorie der Eltern.

Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz zu diesen Überlegungen kommt von Burgharts Vertreterin Jana Brockmeier folgende schriftliche Antwort. „Es ist nicht bekannt, dass jemand versuchte, das Gerät in das W-Lan des Elternhauses einzuloggen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich das Gerät seit dem 1. Januar 2019 bei Christian Morgenstern befunden hat. Nachdem das Gerät bei der Leiche gefunden worden war, wurde es vom Kriminaltechniker eingeschaltet. Mit Hilfe des Wassersensors wurde als letzte Systemzeit der 1. Januar 2019, 4.15 Uhr festgestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mit dem Gerät danach nicht mehr gearbeitet wurde.“

Des Weiteren gehe die Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass spätere Datensatzübertragungen geräteunabhängig erfolgten, und zwar mit Hilfe einer neuen SIM-Karte für die Handyanschlussnummer, sodass der Zugriff bei Apple als Zugriff durch das Handy mit dieser Anschlussnummer registriert wurde. „Es wurde eine Anfrage an Apple zum grundsätzlichen technischen Prozedere gerichtet, wobei eine Antwort noch nicht vorliegt.“ Eine Funkzellenabfrage erfolgte laut Jana Brockmann nicht. Hierfür sei ein Straftatverdacht erforderlich, den die Staatsanwaltschaft nicht sieht.

Von Steffi Robak