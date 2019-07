Leisnig

Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen seit dem Neujahrsmorgen, an dem der 20-jährige Christian Morgenstern in Leisnig von einer Brücke in die Mulde gestürzt sein soll - für die Polizei ein Fall von beabsichtigter Selbsttötung. Heute steht das in einem anderen Licht, als zweifelhafter Suizid. Das ordnet den Fall neu ein.

Vater Dirk Morgenstern beruft sich auf sein im Grundgesetz Artikel 5 verankertes Recht auf Meinungsfreiheit, wenn er sagt: „Ich meine, unser Sohn wurde umgebracht und bin überzeugt davon: Die daran Beteiligten werden ermittelt.“

Widersprüche lassen die Eltern heute im Raum stehen: Wie kann jemand von dieser Fußgängerbrücke in Leisnig in das Flussbett der Mulde stürzen, ohne dass die Obduktion Verletzungen aufdeckt? Müsste derjenige nicht direkt in die wenige hundert Meter entfernte Wasserkraftanlage gezogen worden sein? Wie kann derjenige zu diesem Zeitpunkt sein Smartphone bei sich haben, wenn von diesem Gerät aus an mehreren folgenden Tagen Zugriffe auf sensible Internet-Daten registriert werden?

Offensichtlich mehr dahinter

Aus diesen und weiteren Gründen wandelte sich die Sichtweise auf den Fall Morgenstern: Vom Suizid, wie er sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den Jahren 2008 bis 2016 monatlich zwischen etwa 720 und 900mal in Deutschland ereignet, zu einem Vorkommnis, zu dem keine staatliche Behörde eine Statistik führt. Bezeichnung: Zweifelhafter Suizid. Es handelt sich um Todesfälle, hinter denen offensichtlich mehr steckt, Behörden dennoch nur zögerlich oder gar nicht die Möglichkeit einer Straftat in Betracht ziehen.

Gleichwohl existiert deutschlandweit eine wachsende Personengruppe, die sich im Angehörigenkreis mit einem zweifelhaften Suizid konfrontiert sieht. Mit Unterstützung von Rechtsmedizinern, Juristen, Detektiven und Profilern widerlegen sie Suizid-Szenarien, legen rechtsmedizinische Indizien für gewaltsame Todesumstände vor, kämpfen um Wiederaufnahme von Ermittlungen oder Klage-Erzwingung – und fordern von deutschen Behörden, bei den Nachforschungen alle ihre Mittel auszuschöpfen. Die bundesweite Hilfsorganisation für Angehörige von Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermisstenfällen („ANUAS“) mit Sitz in Berlin nimmt sich eines Falles an, sofern die Angehörigen den Kontakt suchen.

Verbandsvorsitzende Marion Waade spricht von 200 bis 250 monatlichen Anfragen, die sich auf momentan rund 2500 Fälle jährlich hochrechnen ließen – Tendenz steigend. „Der Verband gewinnt an Bekanntheit, weshalb heute Betroffene den Weg zu uns finden, die früher vielleicht resigniert hätten“, vermutet die 59-Jährige. Der älteste beim Verband bekannte Vorfall liege 20 Jahre zurück, der jüngste etwa drei Monate.

2008 von Betroffenen gegründet, versteht sich der Verband als nichtstaatliche Interessenvertretung und stützender Partner für betroffene Angehörige. Der Verband sieht als seine Argumentationsbasis Artikel 2, Absatz 2, des Grundgesetzes. Dieser besagt: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

Gerechtigkeit für Angehörige

Marion Waade erläutert: „Das verpflichtet den Staat als Gesetzgeber, alle Ermittlungsinstrumente zu nutzen, wenn jemand körperlich verletzt oder wenn ihm das Leben genommen wird.“ Letzteres gelte auch, wenn ein Todesfall zunächst nach einem Suizid aussehen sollte, sich jedoch handfeste Zweifel entwickeln.

„Selbst wenn das Gewalt-Opfer tot ist, haben die Angehörigen die gleichen Rechte auf Aufklärung der Umstände wie das Opfer selbst, wenn es die Straftat überlebt hätte. Werden den Angehörigen Ermittlung und Strafverfolgung verweigert, beschneidet man sie in ihren Rechten.“

Diese Sichtweise sieht der Verband durch ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof aus dem Jahr 2017 gestützt. Es verpflichtet europaweit die staatlichen Behörden, in Fällen zweifelhaften Suizides so weit zu recherchieren, bis die Zweifel ausgeräumt sind. Den Fall Morgenstern, den Marion Waade aus Medienberichten kennt, vermutet sie momentan in einer Art Grauzone: Offiziell Suizid, mit auf Gewaltverbrechen hindeutenden Aspekten.

Tochter in Griechenland getötet

Die Medizinerin weiß, in welchem Spannungsfeld sich Angehörige in diesen Lebenslagen bewegen. 2007 verloren Marion und Günter Waade ihre damals 26-jährige Tochter Susan. Sie kam in Griechenland ums Leben. Dort wird der Fall als Tötungsdelikt gesehen, in Deutschland als Suizid. Der in den Augen der Eltern Hauptverdächtige ließ die junge Frau bestatten, bevor Mutter und Vater von deren Tod Kenntnis erhielten.

Als Zeuge gab er bei den Ermittlern an, in der Familie habe es Streit gegeben. Schon habe die Polizei ihr Suizid-Szenario zementiert gesehen. In Griechenland rückten die Behörden davon später ab, nicht jedoch in Deutschland.

Nach Waades Beobachtungen würden in vielen Fällen diverse Beteiligte das Augenmerk von Ermittlungsbehörden absichtlich auf das Selbstmord-Szenario lenken, was Ermittler vorschnell annehmen. So sagt auch Susan Morgenstern: „Nach wie vor bin ich überzeugt, jemand hat Christians Kleidung auf der Brücke abgelegt, damit es wie ein Suizid aussieht. Derjenige weiß sicher mehr über die Todesumstände.“

Streit und Diskreditierungen

Laut Marion Waade ein ebenfalls häufig feststellbares Muster: Ein Familienfremder trägt in die Ermittlungen hinein, zwischen Angehörigen und dem Verstorbenen habe zuvor ein Konflikt bestanden. Ebenfalls oft bei zweifelhaften Suiziden zu beobachten: Gezielte Diskreditierungen sollen Hinterbliebene in der Öffentlichkeit und im direkten Umfeld angreifbar und unglaubwürdig machen, letztlich ihren Aufklärungswillen brechen.

„Täter oder ihre Sympathisanten bringen dies so vor, um sich selber schuldlos zu machen“, so Waade. Jeder Fall habe seine Spezifika. Allen gemeinsam sei: Es droht der Vertrauensverlust in den Staat und seine Organe, wenn bei den Angehörigen der Eindruck entsteht, sie würden nicht gehört. Angehörige nach zweifelhaften Suiziden würden somit zu Opfern psychischer Gewalt nach einer Gewaltstraftat. „Als solche sollte sie der Staat anerkennen und unterstützen, wie es der Europäische Gerichtshof per Urteil festlegt.“ Eine dazu existierende EU-Richtlinie werde in Deutschland bisher mangelhaft umgesetzt.

Politischen Druck aufbauen

Die bundesweite Hilfsorganisation, die Ratsuchende auf Wunsch etwa bei Sachstandabfragen oder Klage-Erzwingungen unterstützt, legt jedes Jahr einen Bericht bei der Europäischen Union vor: Mit Verweis auf aktuelle Fälle will die Hilfsorganisation politischen Druck erzeugen: „Einzelfälle finden kaum Gehör“, schildert die Verbandsvorsitzende. Marion Waade setzt darauf, Fälle zu bündeln, um Angehörige nach zweifelhaften Suiziden in ihrem Recht auf Ermittlung und Strafverfolgung zu stärken.

Die Familie von Christian Morgenstern setzte sich mit den Zielen der Hilfsorganisation auseinander. Die Eltern prüfen, inwieweit ein Kontakt allen Seiten dienen kann. Besonders mit ihren Befürchtungen und Unsicherheiten aus den ersten Tagen nach Christians Verschwinden fühlen sich Susan und Dirk Morgenstern mit Menschen verbunden, die Ähnliches durchleben und fürchten, dass ihnen die Zeit davon läuft.

Hintergrund: Gerechtigkeit statt Trauer Die Angehörigen wollen sich doch nur nicht mit dem Tod abfinden, schon gar nicht mit einem Selbstmord – diese Behauptung ist schnell ausgesprochen: Was die Angehörigen zum Beispiel zu eigenen Ermittlungen antreibt, sei angeblich nur ihre Trauer. Wie grenzt sich die Hilfsorganisation für Angehörige von Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermisstenfälle von einem Trauerverein ab? Sind Angehörige dort überhaupt mit ihrer Trauer an der richtigen Stelle? Marion Waade und Susan Morgenstern – beide Mütter haben ein Kind verloren – fassen es unabhängig voneinander in ähnliche Worte: Zunächst ist selten Raum für Trauer. Es gibt so vieles zu verarbeiten, viele drängende Fragen... Waade schildert aus Erfahrungen mit Ratsuchenden: „Nehmen Angehörige nach einem zweifelhaften Suizid zur Hilfsorganisation Kontakt auf, wollen sie Gerechtigkeit. Sie wenden sich an eine Stelle, wo man sie ernst nimmt und mit ihnen gemeinsam weitere juristisch sinnvolle Wege erwägt, manchmal gemeinsam beschreitet. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Trauernde vor mir, die sich tatsächlich nur mit einem Selbstmord nicht abfinden können, gebe ich sie an eine unserer auf Trauer spezialisierten Partnerorganisationen ab.“ Das gesamte Partnernetzwerk bringe es auf insgesamt 18 000 Mitglieder. Allein in der Hilfsorganisation sind rund 2500 Mitglieder. Bei jedem neuen Kontakt werde der Hintergrund geprüft. Dabei leistet der wissenschaftliche Beirat beratende Unterstützung. Dieser besteht aus Juristen, Ärzten, Journalisten, auch Politikern, die sich ehrenamtlich für das Vereinsziel einsetzen.

