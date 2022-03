Döbeln

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer ist am Morgen auf der Staatsstraße zwischen Döbeln und Roßwein gegen 5.20 Uhr zwischen den so genannten Klippen und dem Schweizerhaus in Niederstriegis ums Leben gekommen. Ein Auto erfasste sein offenbar unbeleuchtetes Fahrrad gegen 5.20 Uhr zwischen den so genannten Klippen und dem Schweizerhaus in Niederstriegis. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen des Zusammenstoßes. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Straße zwischen Döbeln und Roßwein wurde wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Schul- und Linienbusse werden über Littdorf umgeleitet.

Ein Fahrradfahrer kam am frühen Freitagmorgen auf der Straße zwischen Roßwein und Döbeln ums Leben. Quelle: Sven Bartsch

Aktuell ist die Straße noch immer gesperrt. Im Laufe des Vormittags wird mit einer Freigabe der Straße gerechnet.

Von Thomas Sparrer