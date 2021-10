Tödlicher Unfall von Kriebethal: So urteilt das Amtsgericht Döbeln

Döbeln/Kriebethal

Lange erinnerten Blumen an dieses schwerwiegende Verkehrsunglück in Kriebethal. Der Unfall am 10. Januar ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Ein VW-Transporter der Gemeinde Kriebstein hatte die Frau erfasst. Dabei geriet die Fußgängerin, die gerade hinter dem VW die Fahrbahn überquerte, unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde hob das Auto mit einem Luftkissen an, damit die Rettungskräfte zum Unfallopfer gelangen konnten. Die Frau erlag allerdings noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Während der Bergung war die Straße komplett gesperrt. „Das ist eine große Tragödie, wir sind sehr bestürzt“, sagte damals Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) und fasst das tragische Geschehen so zusammen: „So ein Unfall hätte jedem von uns passieren können.“

Nun verhandelte Strafrichter Wolfgang Dammer die Anklage der Staatsanwaltschaft Chemnitz, die dem Mittfünfziger fahrlässige Tötung vorwarf. Während Staatsanwältin Pönisch dies bestätigt sah und eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 45 Euro Geldstrafe für den nunmehr arbeitslosen ehemaligen Gemeindemitarbeiter beantragte, forderte der Verteidiger, Rechtsanwalt Marco Wich, seinen Mandanten freizusprechen. Richter Dammer sprach den Angeklagten der fahrlässigen Tötung schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 45 Euro. „Sie hätten sich vergewissern müssen, dass hinter dem Transporter niemand ist. Das ist der objektive Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht“, sagte der Richter als er das Urteil begründete. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel