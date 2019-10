Töne aus Pfeifen, Transistoren und Lampen

Waldheim

Der große Kreutzbach-Orgel-Abend steigt am Reformationstag in der Waldheimer Stadtkirche. Für die Besucher ist es die letzte Gelegenheit, den gewohnten Klang der Orgel zu hören. Nach ihrer Sanierung wird sie definitiv anders klingen, ist sich Kantor René Michael Röder sicher.

Er hat spontan drei Künstler gewinnen können, die das Abschiedskonzert spielen. Die Kreutzbach-Orgel erklingt zusammen mit ihrem elektronisches Pendant, dem Synthesizer. Diesen spielt Friedbert Wissmann. „Mit dem Konzert ,Sonnenwind’ gestalten wir seit vielen Jahren eine Konzertform mit Orgel und Synthesizer und laden damit zu einer individuellen spirituellen Reise ein. Jedes Konzert entsteht aus dem Moment heraus. Wir nehmen die Energie des Ortes, des Publikums und unsere eigene Tagesform als Ausgangspunkt, um eine neue und zugleich alte Geschichte zu erzählen. Unsere Emotionen werden zu Melodien, Klängen und Rhythmen geformt und beginnen einen Weg in eine faszinierend andere Welt“, sagt er. Andreas Scotty Böttcher spielt die Orgel, Henryk Heidloß wird den Kirchenraum in farbiges Licht tauchen und damit auf seine individuelle Art und Weise die Musik interpretieren. Aber was erwartet die Besucher nun beim Sonnenwind-Konzert? Friedbert Wissmann: „Aus dieser Idee entwickeln wir mit großer Freude neue musikalische Räume mit den unterschiedlichsten Ausdrucksformen – von der Wucht einer großen Klangfläche bis hin zum Jazz-Rock, um dann bei einer einfachen, klaren Melodie zu verweilen.“

Vor dem Konzert hält der populäre humorige Heimatforscher Michael Kreskowsky einen interessanten und kurzweiligen Vortrag über den aus Kopenhagen gebürtigen Erbauer der Waldheimer Orgel – Urban Kreutzbach. Und natürlich gibt es auch eine Stärkung, die Veranstalter reichen Lachsschnittchen und Sekt. Mit Lachsschnittchen und Sekt ist für eine Stärkung vor dem um 19.30 Uhr in der Stadtkirche anschließenden Großevent des Abends gesorgt.

Der Großer Kreutzbach-Orgel-Abschieds-Abend beginnt am 31. Oktober um 18 Uhr im Gemeindezentrum. Dort hält Michael Kreskowsky seinen Vortrag über die Waldheimer Kreutzbach-Orgel. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert „Sonnenwind“ mit Andreas Scotty Böttcher (Orgel), Friedbert Wissmann (Synthesizer) und Henryk Heidloß (Licht). Der Eintritt ist frei – um Spenden am Ausgang wird gebeten.

Von Dirk Wurzel