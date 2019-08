Töpeln

Gerade beherbergt das Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel wieder zahlreiche Kinder, denn das Sommerferienlager startete diese Woche in die zweite Runde. Carin Lau, Leiterin des Zentrums und Ortsvorsteherin von Steina, hat sich für die Kinder eine besondere Sinneserfahrung ausgedacht.

Vereinzelt laufen die Kinder auf das Gelände vom Töpelwinkel. Sie sind verschwitzt und erschöpft, genauso wie Jagdhündin Cora, die neben ihnen hergeht. Sie haben eine Wanderung mit Jäger Ralf Boitz-Hempel hinter sich. „Das Motto für unser Ferienlager heißt Natur erleben mit allen Sinnen“, sagt Lau. Vor allem Cora konnte ihre Nase einsetzen, denn Boitz-Hempel zeigte den Kindern, wie der Hund die Fährte eines Tieres aufnimmt. „Die erste Frage der Kinder lautete, wo ich denn meine Flinte habe. Ein Jäger schießt aber nicht nur“, erklärt der Freizeitjäger.

Vor allem die Pflege der Natur gehört dazu

Während der Wanderung an der Zschopau erzählte er den Kindern viel über die Natur, zeigte ihnen Bäume, Tiere und Pflanzen. „Alles was ich kannte, habe ich ihnen nähergebracht“, so Boitz-Hempel. Es habe ihm Spaß gemacht, deshalb komme er immer wieder, wenn Carin Lau ihn um Hilfe bittet. „Zu einem Jäger gehört vor allem die Hege und Pflege der Natur“, sagt Lau. Dadurch bekommen auch die Kinder ein Gefühl für das Grüne. „Der Blick soll geschärft werden“, fügt sie hinzu.

Am ersten Tag im Ferienlager ging es ums Fühlen, Riechen und Schmecken. Lau bereitete Kästchen mit Kräutern vor, um den Kindern die verschiedenen Gerüche und Geschmäcker zu zeigen. Sie mussten erraten, was sie vor sich haben. Außerdem wollen sie zum Irrgarten der Sinne nach Rüdigsdorf fahren, danach weiter zur Sommerrodelbahn nach Kohren-Sahlis. „Ein bisschen Action muss ja auch dabei sein“, erklärt die Leiterin. Deshalb tobten sich die Kinder auch schon auf der großen Kletterwand im Natur- und Freizeitzentrum aus. Wenn das Wetter stimmt ist zudem eine Nachtwanderung geplant, um Fledermäuse zu beobachten. „Ich habe einen speziellen Detektor, mit dem man die Laute der Fledermäuse hört“, erzählt sie. Selbst die Spiele stehen unter dem Motto Natur. So hatten die Kinder Spaß beim Natur-Domino oder Geo-Caching.

Auch im Herbst und Winter gibt es ein Ferienlager

Im Sommer findet das Ferienlager drei Wochen statt – in jeder Woche mit einer neuen Gruppe. In der letzten Woche setzten sich die Kinder mit Medien auseinander. Carin Lau organisiert das Ferienlager aber auch im Herbst und Winter. Einige Plätze in den Herbstferien seien noch frei. Vom 20. bis 26. Oktober können Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren kleine Abenteuer im Töpelwinkel erleben. Die Anmeldung erfolgt entweder über E-Mail an toepelwinkel@web.de oder unter der Telefonnummer 03431 611941.

In der nächsten Woche geht es von vorne los. Diesmal kann eine neue Gruppe die Natur mit allen Sinnen erfahren. Vielleicht auch wieder mit Cora. Sie hat sich schon sichtlich an die Kinder gewöhnt und hört sogar auf deren Kommando.

Von Nicole Grziwa