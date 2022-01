Tötungsdelikt in Schrebitz: Polizei sucht nach der Tatwaffe

Schrebitz

Nach dem Tod eines 21-jährigen rumänischen Staatsbürgers in Schrebitz am vergangenen Sonntag, sucht die Polizei weiter nach der Tatwaffe. In der Nacht zum Sonntag kam der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Schulweg in Schrebitz gewaltsam ums Leben. Gegen einen Tatverdächtigen wurden indes Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Er stellte sich selbst der Polizei in Bayern. Am Montag wurde der 25-jährige Landsmann des Opfers dem Ermittlungsrichter vorgeführt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bisher schweigt der Beschuldigte zu den Tatvorwürfen. Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, ist mit einer Aussage des Beschuldigten auch nicht vor Anfang Februar zu rechnen. „Der Anwalt des Tatverdächtigen hat erst für Ende Januar einen Termin vereinbart“, erklärt sie.

Ein weiterer Tatverdächtiger, der im Zuge der ersten Ermittlungen mittels Fährtenhunden und Hubschrauber gefunden wurde, konnte wenig später wieder freigelassen werden. Auch am Dienstag waren Kriminaltechniker vor Ort in Schrebitz, um Haus und Grundstück unter die Lupe zu nehmen. Auch ein den Bewohnern gehörender Transporter wurde dabei untersucht. Er stand mit plattem Reifen am Schulweg. Die Polizei ha es mit einem amtlichen Siegel verschlossen. Laut Staatsanwaltschaft seien beide Männer als Kurierfahrer tätig gewesen.

Die Polizei brachte ein amtliches Siegel am Transporter an. Quelle: Sven Bartsch

Nach ersten Erkenntnissen soll der Tat wohl ein Streit vorausgegangen sein. Wie die Oberstaatsanwältin aber mitteilte, soll es ums Geld gegangen sein. Genauere Informationen zum Tathergang sowie dem konkreten Tatmotiv konnte und wollte sie nicht machen, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. So fehlt nach wie vor jede Spur von der Tatwaffe und auch das schriftliche Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft geht derweil weiteren Ermittlungsansätzen nach. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handele, wollte sich Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart dazu aber nicht weiter äußern.

Von Stephanie Helm