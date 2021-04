Saalbach

Im Zusammenhang mit den zwei toten Hundewelpen, die in einem Teich in Saalbach bei Hartha gefunden wurden, hat die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. „Die erst wenige Tage alten Hundekinder waren augenscheinlich ertränkt und dann in dem künstlichen Wasserbecken entsorgt worden“, so die Vermutung von Peta.

Tierquäler überführen

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die den vermeintlichen Tierquäler überführen. Zeugen könnten sich telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym. „Wer die kleinen Hundebabys auf solch grausame Weise getötet hat, muss schnellstmöglich aufgeklärt werden“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Wir setzen uns dafür ein, dass der Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen wird“, so Hoger weiter. Peta fordere zudem harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. „Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, erklärt die Fachreferentin.

Kein Kavaliersdelikt

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Die Saalbacherin Melanie Seidel hatte am vergangenen Sonntag einen toten Hundewelpen, vermutlich einen Dackel, in dem Teich gefunden und die DAZ darüber informiert. Bereits einige Tage zuvor war ein anderer toter Welpe dort entdeckt worden.

Von Olaf Büchel