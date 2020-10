„Träume!“ in Döbeln: Auftrag zum friedvollen Miteinander

Döbeln

Die Sorge um die Pandemie betrifft auch die Theater deutschlandweit. Wieviele Zuschauerplätze müssen sie sperren? Oder sollten sie gar die Sitzreihen verändern? Wie sollen die Schauspieler nun eine Liebesszene verkörpern? Braucht nun unten im Graben jeder Musiker sein eigenes Notenpult, damit er zum Nachbarn den nötigen Abstand hält? Dem Mittelsächsischen Theater sei Dank – wieder eine Premiere im ehrwürdigen Döbelner Theaterhaus, die hygienischen Gebote waren bedacht.

Der Titel „Träumen!“ endet mit einem Ausrufezeichen. Es könnte einen Befehl oder einen Vorschlag bedeuten: Nimm das Träumen als einen unverzichtbaren Schlüssel, um die Wirklichkeit zu begreifen und wahrhaft zu leben! Der Programmzettel weist drei Autoren auf. Fjodor Dostojewski hatte 1877 einen Ich-Erzähler auf einem anderen Planeten träumen lassen, auf dem sich noch kein Sündenfall ereignet hatte. Axel Hacke, bekannter Journalist einer Münchner Zeitung, hatte 2016 über den „Tag, den ich mit Gott verbrachte“ ein wunderbares Buch geschrieben. Da ist von einem Mann die Rede, der auf einer Parkbank eine sonderbare Begegnung erlebt. Beide Prosatexte wurden bereits auf einigen deutschen Bühnen vorgestellt. Da steht die Frage im Raume, ob es ohne das Böse nicht dennoch das Gute gäbe, ob ohne Nacht den Tag? Nun hat Schauspieldirektorin Annett Wöhlert aus beiden Texten eine sehr eigene Bühnenfassung verdichtet und mit sechs DarstellerInnen inszeniert – mit Anna Bittner, Franka Anne Kahl, Farina-Liza Tollewski, Susanna Voß, Martin Ennulat und Ralph Sählbrandt. Die Regie bastelt mit den Darstellern keine extravaganten oder erstaunlichen Bilder. Vielmehr sorgt sie für einen großartig homogenen Chor. Seine Körper- wie seine Textsprache lassen an einen autonomen Menschen denken, der die Welt zu deuten sucht. Aus der Ferne weht eine Melodie auf die Szene, die unter den Sätzen liegt. Sie lässt an Holländers Lied denken „Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm´ ich in Verlegenheit …“

Die weithin dunkle Szene (Ausstattung Annett Wöhlert und Eckhard Reschat) öffnet einen erträumten Raum, dessen atmosphärisches Licht bisweilen die Stimmung wechselt. (Ein Bravo für die Beleuchtung!) Der Ort scheint sich fernab von unserer Welt zu befinden. Denn unseren Erdball bekommen wir manchmal als ein Stück Landkarte oder als schwebenden Globus zu sehen. Natürlich führt der gesprochene - wie schon vorher der gedruckte – Text zu sehr unterschiedlichen Interpretationen ein. Für mich war es die Geschichte eines Traumes, der den Schläfer auf einen fernen, sehr fernen Stern entführt. Tiere und Umwelt leben dort im paradiesischen Miteinander. Doch der Mensch exportiert Unfrieden, spaltet die Gesellschaft, Parteien bekriegen sich und schänden die Natur. Als der Mensch dann am Morgen erwacht, begreift er seinen Traum als persönlichen Auftrag. Auch er hat Sorge zu tragen, dass seine Zeitgenossen miteinander und sie alle mit der verwundbaren Umwelt friedlich leben. Eine solche Formulierung mag sich schwarz auf weiß allzu simpel oder abgegriffen lesen. Doch auf der Szene ausgesprochen, bekommt das humane Gebot seine Würde und Kraft zurück. Es geht uns im Zuschauerraume an.

Von Roland Dreßler