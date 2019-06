Kiebitz

„Hier hat sich ganz schön was getan – vor sieben Jahren sah es noch ganz anders aus“, betonte Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) kürzlich beim Rundgang durch den Ort anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Kreisstraße, Begegnungsstätte, Kita, Ufermauer an der Kleinen Jahna – die Liste der Bauprojekte im Dorf in den letzten Jahren ist lang.

Und sie wird bald noch um einen Punkt erweitert: Für knapp 12.200 Euro wird das Trafohaus an der Ortsdurchfahrt saniert. Das rund 90 Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude soll künftig vom Naturschutzbund ( Nabu) genutzt werden, um Nistplätze für Vögel und Fledermäuse zu schaffen.

Putz und Bleche gegen die Witterung

Die Kommune trägt ihren Teil bei und lässt nach dem Dach, das 2015 neu gedeckt wurde, nun auch Mauerwerk und Fenster sanieren. Letztere sollen mit Blechen abgedeckt werden. Weil Regen und Wind den Putz bereits stark ausgehöhlt haben, wird die Fassade mit Kalkzement als Reibeputz versiegelt und eine Mauerabdeckung aus Titanblech gefertigt.

Eine von drei Zugangstüren – wahrscheinlich die mittlere – wird zugemauert. Zu einer der anderen beiden wird eine Treppe mit Geländer gebaut, die einen sicheren Zugang ermöglichen soll. Zudem wird der Dachkasten neu gestrichen. Dadurch wird Kiebitz einen der letzten Schandflecke des Ortes los und wird zum i-Tüpfelchen für Kiebitz.

5.000 Euro Denkmalförderung

Die Denkmalpflege gibt 5.000 Euro zu den Gesamtkosten dazu. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe des Auftrags an das Ostrauer Baugeschäft Peter Sprößig zu. Dieses soll in den nächsten Wochen mit den Arbeiten beginnen. Die ersten Tiere dürften zur nächsten Brutzeit im kommenden Jahr einziehen.

Damit wird die Nachnutzung des Trafohauses nach knapp zehn Jahren im Besitz der Gemeinde ermöglicht. Diese hatte es 2010 von der Envia übernommen, nachdem das Kulturdenkmal bereits seit den 1950er Jahren nicht mehr für seinen eigentlichen Zweck genutzt worden war.

Von Sebastian Fink