Transporte starten in Waldheim und Döbeln

Waldheim/Döbeln

15 Tonnen Hilfsgüter auf 90 Kubikmeter dicht gepackt. Am Freitagnachmittag wurde bei der Waldheimer Speditionsgesellschaft (WSG) ein Lastzug vollgepackt. Am Freitagabend startete Christian Ahnert und ein Team der WSG sowie der Hochschule Mittweida damit in Richtung polnisch-ukrainische Grenze.

Gepackt hat der Lastzug medizinisches Gerät, Krankenhausbetten, Verbandsmaterial, Kinder- und Säuglingsbetten, die von der Helios-Klinik Leisnig bereit gestellt wurden. Zudem füllte der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Seelitz die Hälfte der Ladeflächen mit in dieser Region gesammelten Spenden. Am Freitagnachmittag war die Ladefläche schon in Mittweida an der Hochschule bestückt worden. Auch Unternehmen, wie Waldheimer Gewürze, oder die Feuerwehr Waldheim spendeten Hilfsgüter. Eine Spedition aus Borna stellte Pflegebetten und Rollstühle bereit. „Die Ladung werden wir am Sonnabend an der polnisch-ukrainischen Grenze an einen ukrainische Spedition übergeben. Dabei werden auch Professoren der ukrainischen Partnerhochschule der Mittweidaer dabei sein. Die Hochschule wird sich dann in der Ukraine um die Verteilung der Güter kümmern“, schildert Christian Ahnert von der Waldheimer Speditionsgesellschaft am Freitagabend. Er ist begeistert davon, welche Kreise die Aktion gezogen hat und wieviele Menschen und Unternehmen sich beteiligten.

Zur Galerie Die Waldheimer Speditionsgesellschaft und die Hochschule Mittweida sowie unzählige Partner brachten einen Transport zur ukrainischen Partnerhochschule auf den Weg. Auch im Döbelner Spendenlager wurde ein weitere Lkw beladen.

Im Döbelner Spendenlager wurde am Sonnabend ein weiterer Lkw beladen. Unterstützung gab es dabei wieder von den Jugendlichen der Wohngruppe „Die Diestel“ in Großweitzschen sowie von den bereits angekommenen ukrainischen Flüchtlingen selbst. „Ein besonderer Dank gilt Matthias Höschler von der Lackiererei, der mit seinem Gabelstapler bei der Beladung half. Zudem versorgten die Roßweiner Fleischwaren, Wächtlers Schlemmerparadies und die Bäckerei Taube die Helfer mit Essen und Getränken“, so René Schlosser vom Spendenlager.

Zukünftig wird sich die Döbelner Sammelstelle neu aufstellen. Sie wird den Fokus auf die Versorgung der angekommenen Ukrainer in der Region legen. Es geht um Starterpakete mit dem Notwendigsten wie Hygiene- und Körperpflegeartikel, Windeln, Babynahrung, Taschentücher und teilweise Kleidung. „Die Menschen kommen hier teilweise nur mit einer Handtasche an und haben nichts. Unterstützen werden wir zudem die Sammelstelle der Familie Wolters in Kleinmockritz mit eingehenden Sachspenden für das Land“, so Maren und René Schlosser.

Von Thomas Sparrer