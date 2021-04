Döbeln/Ziegra

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser überbrachte am Donnerstag im Stadtrat die traurige Nachricht. , ist tot. „Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht aufgenommen, dass die frühere Bürgermeisterin von Ziegra-Knobelsdorf, Kreisrätin und langjährige Ortschaftsratsvorsitzende Helga Busch am vergangenen Wochenende im Alter von 70 Jahren verstorben ist.Über viele Jahre hat sie die Geschicke der Gemeinde und ihrer Ortschaften maßgeblich mitbestimmt“, sagte Sven Liebhauser vor einer Schweigeminute.Wichtige Entscheidungen gingen auf ihre Initiative zurück. Fest in den Grundsätzen, ausgleichend im Wesen und versöhnlich in der Sprache, so hätten sie ihre Mitstreiter und die Bürger kennen und schätzen gelernt.Dabei sei sie hartnäckig, stets freundlich und den Menschen zugewandt sowie fair und konstruktiv gewesen. „Wir werden sie in guter Erinnerung behalten“, so Liebhauser. 1995 hatte sich Helga Busch als Amtsverweserin in der Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf beworben. Die einstige Leiterin des Prüffeldes im Elektromotorenwerk Hartha bildete sich zur Verwaltungsfachangestellten weiter und werde 1997 erstmals zur Bürgermeisterin der Gemeinde gewählt. Nach der Eingemeindung von Ziegra-Knobelsdorf vertrat sie die Ortsteile weiterhin als Ortsvorsteherin und erste Ansprechpartnerin gegenüber den aufnehmenden Städten Döbeln und Waldheim.

Von Thomas Sparrer