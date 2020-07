Trauer in Leisnig um verdienstvollen Feuerwehrmann Günter Niemz

Leisnig.

Günter Niemz, verdienstvoller Feuerwehrmann und jahrzehntelang Wehrleiter in Leisnig, kam am Sonnabend unter tragischen Umständen ums Leben. Nach einem mutmaßlichen Unfall bei Reparaturarbeiten auf seinem Wohngrundstück in Fischendorf konnte er von Feuerwehrleuten nur noch tot geborgen werden.

70 Jahre bei der Feuerwehr

Leisnigs Feuerwehrleute um ihren Wehrleiter Bernd Starke sind fassungslos. Mit Günter Niemz verlieren sie einen Kameraden, der ein halbes Jahrhundert lang die Entwicklung der Leisniger Wehr und die der Ortsteile maßgeblich prägte. Sein 70-jähriges Dienstjubiläum beging der Hauptbrandinspektor im Februar.

Für sein Engagement wurde Niemz im Verlaufe der Jahrzehnte mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem war ihm zur Amtszeit von Bürgermeister Heiner Stephan im Jahr 2005 die höchste Auszeichnung de Stadt Leisnig verliehen worden. Für sein bürgerschaftliches Engagement erhielt Günter Niemz die Ehrenurkunde der Stadt Leisnig.

Kurz vor 90. Geburtstag verstorben

Günter Niemz leitete die Leisniger Feuerwehr in den Jahren 1965 bis 1992. Als 19-Jähriger hatte er seine Laufbahn am 1. Februar 1950 begonnen. In seiner Funktion als Wehrleiter trat Bernd Starke 1992 seine Nachfolge an. Einer der Höhepunkte im Leben als Feuerwehrmann war für Günter Niemz der Umzug des Feuerwehrdepots vom Lindenplatz an die Ringstraße im Leisniger Gewerbegebiet.

Geschätzt wurde Günter Niemz für seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten als Feuerwehrmann. Gepaart waren diese mit seinen Qualitäten in Führungsstil und Motivation. Zuletzt leitete Günter Niemz zu Alters- und Ehrenabteilung, bis Jochen Preuße dieses Amt von ihm übernahm. Am 29. Juli hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Von Steffi Robak