Traumhaus in Zschaitz bringt Ärger mit der Strafjustiz

Zschaitz/Döbeln

Bohrhammer, Fliesenschneider, Gipskarton-Platten und Co. wurden geliefert. Die dafür fälligen rund 3000 Euro aber nie bezahlt. Deswegen stand am Donnerstag ein 32-Jähriger vor Gericht. Betrug legte ihm Staatsanwalt Detlef Zehrfeld zur Last. Mit dem online bestellten und gelieferten Baumaterialien und Werkzeug sollte das Häuschen in Zschaitz auf Vordermann gebracht werden.

Aus der JVA auf die Anklagebank

„Das hat alles meine Ex-Frau bestellt“, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. „Ich wusste, dass sie das vor hat. Ausgemacht war aber, dass wir das Geld abstottern“, sagte der Grimmaer, der zur Zeit im offenen Vollzug in der JVA Leipzig eine ältere Haftstrafe absitzt. Von Abstottern konnte aber keine Rede sein. Der Online-Bezahldienst PayPal, über den die Rechnungen bezahlt werden sollten, erstattete Strafanzeige.

Anzeige

Zeugin bleibt Gericht fern

Im Januar 2015 wurden die Waren online bei verschiedenen Anbietern bestellt – auf den Namen und die Adresse des Vaters des Angeklagten. In dessen Haus in Zschaitz wollte das Paar ziehen, dort vorher aber noch Umbauarbeiten erledigen. Nur wenige Tage später kam die bestellte Ware an, der Angeklagte nutzte das Werkzeug und verbaute die Materialien. Die Rechnungen hat er aber nie angerührt. „Meine Frau hat sich um die Finanzen und den Papierkram gekümmert. Wir hatten ein Gemeinschaftskonto“, so der Angeklagte. Er sei davon ausgegangen, dass die Ratenzahlung seinen Gang geht. Eben jene Ex-Frau sollte am Donnerstag eigentlich als Zeugin am Amtsgericht aussagen. Sie erschien jedoch nicht – „wie nicht anders zu erwarten“, so Verteidiger Thomas Schiene.

Weitere LVZ+ Artikel

Ungedecktes Konto

Für Staatsanwalt Detlef Zehrfeld war klar, dass der Angeklagte von den Bestellungen wusste und in Kauf nahm, dass die Rechnungen gar nicht bis schwer zu begleichen sein würden. Zusammen hatte das Paar damals rund 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Rechnungen in Höhe von rund 3000 Euro fallen da ordentlich ins Gewicht. Ein Blick auf das Konto, von denen die Beträge eingezogen werden sollten, zeigt: „Das Konto war von Anfang nicht gedeckt“, so Richterin Nancy Weiß, die die Anklage verhandelte.

Alles aus Liebe

„Ich habe meine Frau geliebt“, versuchte der Angeklagte sein blindes Vertrauen zu erklären. „Sie kam auf die Idee und hat die Bestellungen gemacht. Ich habe aus Liebe mitgemacht.“ Dass das ein großer Fehler war – das bedingungslose Lieben und der Computerbetrug, dass wurde dem Angeklagten schnell klar. Das Paar reichte die Scheidung ein. Und die Mauschelei mit dem Baumaterial bleibt auch noch an ihm hängen.

Ein Jahr, vier Monate

Zumindest teilweise. Denn Richterin Nancy Weiß beriet sich mit Staatsanwalt Detlef Zehrfeld und Verteidiger Thomas Schiene zum Sachverhalt. Zwei weitere Urteile aus den Jahren 2017 und 2018 sahen bereits eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten vor. Der Computerbetrug falle da nicht mehr groß ins Gewicht. So konnte die Richterin das aktuelle Verfahren gegen den 32-jährigen Angeklagten einstellen. Die rund 3000 Euro aber muss er zurückzahlen. Die Ex-Frau des Angeklagten bekam die Quittung für ihr Nicht-Erscheinen. Kann sie ihr Fernbleiben nicht schlüssig begründen, muss sie 150 Euro Ordnungsgeld zahlen oder aber für drei Tage ins Gefängnis gehen. „Hoffen wir, dass wir uns nicht noch einmal wieder sehen“, gab Richterin Nancy Weiß dem Angeklagten noch mit auf den Weg. „Nie wieder“, antwortete der.

Von Stephanie Helm