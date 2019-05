Region Döbeln/Mittelsachsen

Hinter diesen Zahlen verbergen sich tragische Schicksale: Sechs Menschen wurden im vergangenen Jahr im Altkreis Döbeln bei Verkehrsunfällen getötet. Im Jahr davor war es eine Person, die im Revierbereich bei einem Unfall ums Leben kam. Also eine dramatische Entwicklung, wie die Zahlen belegen, die die Polizeidirektion ( PD) Chemnitz am Dienstag mit ihrem Verkehrsbericht 2018 vorgelegt hat.

Gegen den Trend

Entgegen des allgemeinen Trends, also der Entwicklung in Sachsen, im PD-Bereich Chemnitz und in Mittelsachsen, ist auch die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt in der Döbelner Region gestiegen. Lag sie im Jahr 2017 bei 1 454, so betrug sie im vergangenen Jahr 1 477.

Mehr Tote und Verletzte

Was besonders auffällt, und hier wiederum bildet der Revierbereich Döbeln keine Ausnahme: die Zahl der Menschen, die bei Verkehrsunfällen verletzt oder sogar getötet wurden, stieg im gesamten Bereich der Polizeidirektion Chemnitz (Stadt Chemnitz, Mittelsachsen, Erzgebirgskreis) an. Im Jahr 2018 registrierte die PD für den Revierbereich Döbeln 164 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 204 Personen verletzt wurden, davon 45 schwer und 159 leicht. Im Jahr davor waren es 132 Verkehrsunfälle mit Personenschaden.

„Kritische Entwicklung“

„Nach einem Rückgang im Jahr 2017 ist ein merklicher Anstieg bei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen in unserem Zuständigkeitsbereich und dem gesamten Freistaat zu verzeichnen. Gerade mit Blick auf die immer besser werdenden technischen Schutzeinrichtungen von Fahrzeugen wäre hier eher ein Rückgang der Verletzten und tödlich Verunglückten zu erwarten. Diese Entwicklung ist kritisch“, sagt Polizeirat Stefan Auge, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz. Insbesondere mit Blick auf die Hauptunfallursachen – ungenügender Sicherheitsabstand und unangepasste Geschwindigkeit – sei die Polizei gefordert, um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Fahren unter Alkohol

Ein wesentliches Ziel von Polizeikontrollen im vergangenen Jahr war in allen Revieren und Inspektionen das Feststellen und Unterbinden des Fahrens unter Alkoholeinfluss oder Drogen. Immerhin stand bei 16 Unfällen im Raum Döbeln mindestens einer der Beteiligten unter Einwirkung von Alkohol beziehungsweise anderer berauschender Mittel.

Unfallflucht ein Problem

Eine weiteres großes Problem ist die Unfallflucht. In Mittelsachsen passierte es bei fast jedem fünften Unfall, dass sich Beteiligte pflichtwidrig vom Ort des Geschehens entfernten. Im Revierbereich Döbeln flüchteten Unfallbeteiligte 291 Mal unerlaubt vom Unfallort. 104 dieser sogenannten Unfallfluchten konnten aufgeklärt werden.

Wo es am häufigsten kracht

Unfallhäufungsstellen des Jahres 2018 hat die Polizei im Altkreis Döbeln folgende festgestellt: Lüttewitz, Bundesstraße 169, Kreuzung Am Wolfsgut; Hartha, Umgehungsstraße, Abzweig Aschershain; Bundesstraße 169, Clanschwitz, Abzweig Hohenwussen und -Döbeln, Bundesstraße 175, Unnaer Straße/Zschackwitzer Straße. Die PD Chemnitz hat diese Stellen an die zuständige Unfallkommission gemeldet.

Zahlen Landkreis Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen sank die Gesamtzahl aller Unfälle im Vergleich von 2018 (7 336) zu 2017 (7 414). 19 Menschen kamen im Landkreis bei Verkehrsunfällen ums Leben, sechs Menschen mehr als 2017. Die Zahl der Verletzten stieg von 978 (2017) auf 1 097. 334 Menschen (2017: 288) erlitten schwere und 763 Menschen (2017: 690) leichte Verletzungen.

Bei 114 Verkehrsunfällen stand mindestens einer der Beteiligten unter Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel. 298 Fahrzeugführer, die alkoholisiert unterwegs waren, wurden aus dem Verkehr gezogen, bevor es zum Unfall kam.

In 1 407 Fällen entfernten sich Unfallbeteiligte pflichtwidrig vom Unfallort. Das sind 89 sogenannte Unfallfluchten mehr als 2017. Fast jeder fünfte Unfall (19,2 Prozent) im Landkreis Mittelsachsen war eine Unfallflucht. Die Aufklärungsquote liegt bei 41,6 Prozent, das heißt, 585 dieser Unfallfluchten konnten aufgeklärt werden.

Von Olaf Büchel