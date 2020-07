Trauriges Ende: Vermisste Frau bei Gersdorf tot aufgefunden

Hartha/Gersdorf

Die Suche nach einer vermissten Frau bei Gersdorf hat ein trauriges Ende genommen. Eine Spaziergängerin hat die Vermisste am Sonntag leblos gefunden.

Angehörige alarmieren die Polizei

Durch Angehörige wurde die Polizei am Sonntagmittag über eine vermisste Frau informiert. Sie hatte am Morgen ihr Haus verlassen, war zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zurückgekehrt und konnte durch die Angehörigen auch nicht in der Umgebung gefunden werden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Fährtenhunde kommt zum Einsatz

Da nicht auszuschließen war, dass der Frau etwas zugestoßen sein könnte, suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Fährtensuchhund sowie ein Polizeihubschrauber nach der Vermissten. Am Nachmittag rückte zudem der „Verbund der sächsischen Rettungshunde“ zur Unterstützung der Vermisstensuche an.

Waldgebiet bei Gersdorf durchsucht

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte verschiedener Rettungshundestaffeln durchkämmten mit ihren Flächensuchhunden ein Waldgebiet in Gersdorf. Gegen 18 Uhr fanden eine Spaziergängerin und eines der Rettungshunde-Suchteams die Vermisste leblos am Waldrand auf. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie in Folge einer Straftat oder durch das Zutun Dritter verstarb, gaben die Beamten weiter bekannt.

Ebenfalls Vermisstensuche in Lauter

Die Polizeidirektion Chemnitz bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen involvierten Einsatzkräften des „Verbundes sächsischer Rettungshunde“ für die Unterstützung sowie die hohe Einsatzbereitschaft. Bereits am Samstag suchten mehrere Rettungshundestaffeln des Verbundes im erzgebirgischen Lauter über mehrere Stunden nach einem vermissten Senior. Der Mann war letztlich ebenfalls von einem Rettungshund im Forst leblos aufgefunden worden

Von daz