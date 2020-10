Treffsicher: Sonnenhof in Ossig lädt auf neue Schießanlage ein

Ossig

Ab dem 2. November werden Sachsens Polizeibeamte täglich ihr Schießtraining auf dem Sonnenhof in Ossig absolvieren. Denn dort öffnet in wenigen Tagen das modernste Schießkino in Sachsen. Natürlich nicht nur für die Behörden. Sondern auch für jeden anderen, der gern mal seine Treffsicherheit unter Beweis stellen möchte.

Jagd, Sport, Fun – alles ist möglich

Ein paar Mausklicks am Computer und am Ende des 50 Meter langen Schießtunells raschelt eine Horde Wildschweine durchs Gras. Flaschen, Tontauben – was auch immer: Nahezu alle vorstellbaren Szenarien sind einblendbar. Die Anlage funktioniert interaktiv, demonstriert Sonnenhof-Chef Markus Weinert an einem Beispiel für das Polizeitraining. Jagd- und Sportszenarien sind auf der Anlage genauso möglich wie das Funschießen für Jedermann. Das Interesse ist groß. Nicht nur die Polizei, auch Personenschützer, Wertschutztransport- und Sicherheitsfirmen haben sich schon gemeldet. Genauso wie Schützenvereine.

Anzeige

Wie wär’s mit Schießkino statt Socken unterm Weihnachtsbaum? Quelle: Sven Bartsch

Um zu zeigen, was alles möglich ist auf der Anlage, gibt es am kommenden Wochenende, also am 31. Oktober und am 1. November, einen Tag der offenen Tür. Scharfe Schüsse werden an diesen beiden Tagen allerdings keine abgegeben, erklärt Markus Weinert. Das wäre sicherheitstechnisch gar nicht zulässig. „Das soll ein reiner Informations-Tag werden, wo man sich schlau machen kann, was bei uns auf der Anlage alles möglich und was erlaubt ist.“

An zwei Tagen Blick hinter die Kulissen werfen

In Ossig kann mit Kurz- und Langwaffen auf eine Distanz von 50 bis drei Metern geschossen werden. Nur zwei der bislang 21 Anlagen in Sachsen bieten diese Möglichkeiten an. Das Alleinstellungsmerkmal auf dem Sonnenhof sind die 7000 Joule – die Geschossenergie, für die die Anlage ausgerüstet ist und die 50 Meter Bahnlänge.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr kann an beiden Tagen des kommenden Wochenendes vorbeigeschaut werden. Es wird Vorführungen im Schießkino geben, Shop-Rundgänge und es darf ein Blick hinter die Kulissen der Anlage geworfen werden. Informieren kann man sich auch darüber, was im Waffen-Shop alles gehandelt wird.

Markus Weinert hat seinen Waffenschein und die Waffenhändlerausbildung erfolgreich absolviert. Genauso wie Heiko Hönicke, der als Schießleiter Chef der neuen Anlage sein wird. Er kennt sich aus mit der Materie, ist selbst Jäger und seit Jahrzehnten Sportschütze. Er könnte zukünftig auch in der Ausbildung tätig werden, die Markus Weinert auf dem Sonnenhof noch anbieten will. Sachkunde-Nachweise zum Beispiel sollen in Ossig abgelegt werden können.

Schießkino statt Socken unterm Weihnachtsbaum

Die Anlage soll allerdings auch dazu beitragen, auf dem Sonnenhof einen weiteren Schritt in Richtung Erlebnisgastronomie gehen zu können. Statt der Socken als Geschenk unterm Weihnachtsbaum könne man auch gut einfach mal ein paar Stunden Schießkino verschenken, schlägt Markus Weinert vor. Er ist froh, dass die Schießanlage gerade jetzt, in Corona bedingt schweren Zeiten für Gastronomie und Hotellerie, an den Start gehen kann. Die Landespolizei Sachsen wird 6000 bis 9000 Polizisten an 240 Tagen im Jahr nach Ossig zum Schieß-Training schicken. Für zwei Jahre ist das Objekt dafür fest gemietet. Täglich von 8 bis 15.30 Uhr wird die Anlage also behördlich genutzt. Und das macht unter anderem Hoffnung auf eine stetige Auslastung der Gastronomie.

Von Manuela Engelmann-Bunk