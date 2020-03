Tretminen sorgen in Döbeln für Frust

Döbeln

Schwupps – da hat der kleine Fiffi sein Häufchen auf die grüne Wiese direkt am Blumen-ABC abgeseilt. Die junge Frau am anderen Ende der Hundeleine hat mit ihrem Handy zu tun. Als Fiffi fertig ist, traben Hund und Frauchen weiter. Beutel, Kacke weg räumen – Fehlanzeige. Fotograf Sven Bartsch packt bei so was immer die kalte Wut. Zuletzt tappte er auf den Parkplätzen unweit des Klinikums Döbeln in eine Tretmine. „Ich habe diesen besonderen Teil der Hundebesitzer so satt. Wenn man es nicht gleich merkt, stinkt das ganze Auto, weil der Hundedreck an der Schuhsohle klebt. Ich mag Hunde sehr gern und auch die ordentlichen Hundebesitzer. Aber die faulen Hundehalter, die unsere Gegend zu kacken lassen, können mir gestohlen bleiben“, schimpft er.

Kinderschuhchen voller Hundekacke

Auch im Evangelischen Kindergarten kennt man diesen Ärger. Bei Spaziergängen in den Klosterwiesen passiert es immer wieder, dass sich ein Kind am Stiefelchen eine Tretmine einfängt. Die Erzieher dürfen die Schuhchen dann einer Spezialbehandlung unterziehen. Zeit, die sie lieber mit den Kindern als mit stinkender Hundekacke verbringen würden.

„Ich würde diese Faultiere am anderen Ende der Hundeleine als Strafe gern mit dem Gesicht in die Hinterlassenschaften ihres Köters drücken“, schimpft Rentner Eberhard H., als er sich am Rad- und Wanderweg hinter der Ritterstraße eine Tretmine eingefangen hat und versucht, sie im Gras wieder vom Schuh zu bekommen.

Mähwerke werden aufwendig gereinigt

„Ja diese Wut kann ich verstehen“, sagt auch Jürgen Aurich, Leiter des Baubetriebsamtes der Stadt Döbeln. Wenn ab April seine Stadtgärtner und Bauhofmitarbeiter wieder die Grünflächen in Parks und entlang von Straßen und Wegen mähen müssen, dann fliegt ihnen der Hundedreck sprichwörtlich um die Ohren.

Eine Freude für jeden Bauhofmitarbeiter: Beim Rasenmähern im öffentlichen Grün wird das richtig eklig. Quelle: Sven Bartsch

„Das ist eine Erzsauerei, wenn das Zeug ins Mähwerk der Maschinen kommt. Das stinkt zum Himmel und erfordert eine intensive Reinigung und ein Auseinandernehmen der Maschine. Es gibt viele Hundehalter, die sich mit Beutel und Schaufelchen bewaffnen und ordentlich handeln. Die wenigen anderen schädigen den Ruf aller Hundefreunde. Ich würde solche Hundehalter dann gern mal zur Strafe bei solchen Maschinenputzaktionen dabei haben“, sagt der Bauhofchef.

Keine generelle Zunahme der Verunreinigungen

Eine generelle Zunahme der Verunreinigungen durch Hundekot im Stadtgebiet hat das Döbelner Ordnungsamt nicht festgestellt. „Die deutliche Mehrzahl der Hundebesitzer verhält sich ordentlich. Es sind nur einige Wenige, die rücksichtslos immer wieder die Hinterlassenschaften ihres Hundes liegen lassen. Diese sorgen aber für sehr viel Frust bei ihren Mitbürgern“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller.

Link: Das steht in der Hundesteuersatzung.

Ordnungsamt kontrolliert ab Frühjahr verstärkt

Im jetzt beginnenden Frühjahr wird das Ordnungsamt seine Kontrollen in Schwerpunktbereichen, wie den Klosterwiesen verstärken und auch konsequent durchgreifen. Generell ist der Hundeführer für das Beseitigen des Hundekotes verantwortlich. Wird er erwischt, ist ein Bußgeld von 50 Euro aufwärts fällig. Bei Wiederholungstätern können es auch 200 Euro sein. Bürger können beim Ordnungsamt auch eine Anzeige erstatten, günstig ist es, wenn sie dazu noch wenigstens ein bis zwei Zeugen benennen.

50 000 Hundekot-Tüten hat die Stadt Döbeln 2019 an zehn Standorten im Stadtgebiet ihren Hundehaltern spendiert. Doch was nützt das, wenn sie so gefüllt in der Gegend herum liegen. Quelle: Sven Bartsch

1100 gemeldete Hunde in Döbeln Die Stadtverwaltung hat an etwa zehn Stellen im Stadtgebiet Hundetütenspender aufgestellt, falls ein Hundebesitzer mal seine Hundetüte vergessen haben sollte. Im Jahr 2019 wurden darüber etwa 50 000 Hundetüten zur Verfügung gestellt. Aktuell sind in Döbeln rund 1100 Hunde registriert. Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt pro Kalenderjahr für den ersten Hund 48 Euro, für den zweiten und jeden weiteren Hund 96 Euro. Sie gilt als reine Ordnungssteuer, damit bestimmte Hundehalter nicht zehn Tiere halten und Grünflächen verzieren.

Von Thomas Sparrer