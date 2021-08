Trinkwasser plätschert auf Roßweins Markt

Roßwein

Ohne großes Tamtam ist er freigegeben worden: Der Trinkwasserbrunnen auf dem Roßweiner Markt, im Bereich des bereits vorhandenen Wasserspiels. Wer nicht weiß, dass er da ist, kann ihn auch glatt übersehen. Es ist eine schlichte Edelstahlsäule, an der man an heißen Tagen seinen Trinkwasservorrat in der Flasche auffüllen kann, auch um vielleicht Plastikmüll zu sparen. Oder um an Markttagen die gerade gekauften Radieschen abzuwaschen und gleich zu verspeisen. Eigentlich hatte der Brunnen schon ein Jahr eher aufgestellt werden sollen, doch Corona hat auch dieses Projekt ein wenig verzögert. Jetzt steht das gute Stück, das rund 2500 Euro gekostet hat und über das Förderprogramm Stadtumbau finanziert worden ist. Und das Gesundheitsamt hat ihn für die Nutzung freigegeben.

Darf benutzt werden: Roßweins neuer Trinkbrunnen auf dem Markt. Quelle: Sven Bartsch

Die Idee für einen Trinkwasserbrunnen auf dem Markt stammt ursprünglich von Veit Berndt, der dafür auch einen Antrag im Bürgerhaushalt eingereicht hatte. Die Stadtväter mussten damals die Idee zwar abschmettern, weil das Projekt für den Bürgerhaushalt zu teuer war. Aber sie fanden den Vorschlag gut und setzten ihn auf anderem Weg um. Irgendwann, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) werde es auch noch gemeinsam mit Veit Berndt eine kleine offizielle Einweihung geben.

Von Manuela Engelmann-Bunk