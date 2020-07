In Döbeln sorgt ein Trio für Scherereien. Und das offenbar mehrfach, wie die Polizei mitteilt. Diese beschäftigen zudem eingeschmissene Buntglasscheiben der Großweitschener Kirche.

Trio sucht Stunk in Döbeln – Vandalen schmeißen Fenster in Großweitzschen ein

