Hartha

Ab Anfang Oktober wird es laut vor dem Kinderhaus in Hartha. Das liegt nicht an den Kindern, die tagsüber in der Kita spielen, sondern an den Baumaßnahmen, die dazu verhelfen, den Gehweg zu sanieren.

Die Sanierung des Gehweges erfolgt von Anfang bis Ende des Grundstücks des Kinderhauses an der Straße des Friedens. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei den Häuserblocks fand die Sanierung bereits in der Vergangenheit statt. Es werde der Rückbau der alten Borde vorgenommen sowie neue Borde gesetzt und angebaut, heißt es aus dem Bauamt.

Seitenwechsel für Fußgänger

Für Fußgänger heißt es dadurch Seitenwechsel ab Oktober, denn der Gehweg auf der Seite des Kinderhauses wird nicht betretbar sein. „Aber der Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite kann genutzt werden“, sagt Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Das beträfe auch die Zufahrt des Kinderhauses. „Es wird geringfügige Einengungen und Behinderungen geben, aber die Straße der Jugend wird immer einfahrbar sein“, erklärt Fischer. Das bedeutet für die Kinder, Erzieher und Eltern kaum Einschränkungen. Allerdings sind dadurch auch die Parkplätze in der Straße des Friedens gestrichen.

Autofahrer müssen nicht nur auf die Parkplätze verzichten, sondern auch eine weitere Einschränkung beachten. „Es wird wie bei den vorherigen Fußwegbaumaßnahmen in der Straße des Friedens höchstwahrscheinlich eine halbseitige Sperrung der Straße geben“, sagt der Bauamtsleiter.

Parkplatzsanierung nicht vorgesehen

Für diese und damit letzte Baumaßnahme in der Straße des Friedens wurden fünf Angebote abgegeben. Das wurde in der jüngsten Stadtratsitzung bekanntgegeben. Für die Instandsetzung der Sanierung des Fußweges auf der Seite des Kinderhauses zahlt die Stadt Hartha 160.000 Euro. Stadtrat Ronny Walter ( CDU) erkundigte sich in der Sitzung, ob denn auch die Sanierung der Parkplätze in Planung sei. „Diese sollten auch erneuert werden“, sagte er. Aus dem Bauamt heißt es allerdings, dass dies erstmal nicht vorgesehen sei.

Ungefähr drei bis vier Wochen werden die Bauarbeiten an dem Fußweg dauern. Wie lange genau, hänge vom Wetter ab.

Von Nicole Grziwa