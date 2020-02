Trommeln und tanzen in Schrebitz

Schrebitz

Mal so richtig draufhauen konnten am Sonnabend die Besucher bei Familie Odametey in Schrebitz. Dort wurden gleich zwei Schnupperkurse angeboten. Zum einen konnten die Gäste erste Breakdance-Bewegungen lernen.

Braekdance-Kurs in Schrebitz. Quelle: Sven BartschSven Bartsch

Und zum andern wurde es richtig laut. Jacob Odametey, der aus Ghana stammende Musiker, der seit mehreren Jahren mit seiner Familie in dem kleinen Ort am Rande der Gemeinde Ostrau wohnt, bot ein Schnupperkurs „Afrikanisches Trommeln“ an. „Wir hatten richtig viele Anmeldungen für die Kurse“, teilten die Organisatoren im Nachgang mit. Der Tanzkurs soll vor allem Jugendliche ansprechen. Und wenn deren Eltern, sie dann mit dem Auto nach Schrebitz bringen, können Mama und Papa die Wartezeit beim Trommelkurs verkürzen. Schlagen so gleich zwei Fliegen mit der berühmten einen Klappe. Es gab sogar schon die ersten Anmeldungen für die neuen Kurse.

Wer mehr wissen will schreibt ein E-mail an sooncome.centre@gmail.com undund nimmt so Kontakt zu Familie Odametey auf.

Von HS