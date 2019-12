Trompeter Ludwig Güttler singt mit Polditzer Kirchenbesuchern

Polditz

Vor hunderten Liebhabern der Bläsermusik musizierte am Samstagabend Trompeter Ludwig Güttler mit seinem Blechbläserensemble in der Polditzer Kirche. Die zweite Bläserweihnacht war wie schon die erste Ausgabe ein großartiger Erfolg und das nicht nur ob der Musik auf Weltniveau, sondern auch angesichts der familiär-weihnachtlichen Konzertatmosphäre in der Kirche. Fürs Gelingen rundherum sorgten wieder die Helfer des gastgebenden Polditzer Orgelvereins, zu denen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gehörten, die in voller Mannschaftsstärke die Gäste empfingen, zu ihren Parkplätzen geleiteten, das Einbahnstraßensystem managten und in der Pause für einen kleinen Imbiss sorgten. Krönender Abschluss in der Kirche war das gemeinsame Singen, zu dem Ludwig Güttler wie erwartet animierte: Aus hunderten Kehlen erklang die zweite Strophe von „Es ist ein Ros´entsprungen. Eine dritte Bläserweihnacht ist für 2020 geplant, Ludwig Güttler hat sein Kommen bereits zugesagt.

Von Manuela Engelmann-Bunk