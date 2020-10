Trotz Corona-Absage: Ein neuer Kalender für Gersdorf

Gersdorf

Seit 2016 produziert der Sportverein Gersdorf jährlich einen eigenen Kalender für die Bewohner des Ortsteils. Mit vielen schönen Motiven aus Gersdorf und der Umgebung. Die Fotografen? Das sind die Bewohner von Gersdorf selbst. Jeder kann selber auf den Auslöser drücken und sein Bild für den Fotowettbewerb einreichen. Und auch die Auswahl, welche Bilder es in den Kalender schaffen, nehmen die Gersdorfer selbst vor. Normalerweise dürfen alle auf dem Pfingstfest über die Vorschläge abstimmen.

Normalerweise. Denn dieses Jahr läuft halt alles ein wenig anders. Das Pfingstfest musste abgesagt werden und damit auch der Fotowettbewerb. Ob es einen Kalender für das nächste Jahr geben würde, stand auf der Kippe. „Das war echt ärgerlich“, sagt Annika Gräfe. Sie ist mit für die Entstehung des Kalenders verantwortlich. Es habe schon die Überlegung gegeben, keinen Kalender zu machen. Dann habe man aber spontan entschieden, dass wieder ein Kalender angeboten werden soll. „Gerade, weil das Pfingstfest ausgefallen ist, wollen wir den Leute wieder mit dem Kalender eine Freude machen“, sagt Gräfe.

Die Macher entschieden sich dazu, die Auswahl dieses Jahr selber vorzunehmen und Bilder zu verwenden, die es in den letzten Jahren nicht in den Kalender geschafft haben. „Natürlich hätten wir den Fotowettbewerb auch online machen können“, sagt Annika Gräfe. Viele der Bewohner, die sonst an der Abstimmung teilnehmen und sich über den Kalender freuen, seien aber nun einmal älter und digital nicht so bewandert. Deshalb habe man sich in diesem Ausnahmejahr für diese Ausnahmeregelung entschieden. Das habe gleich zwei Vorteile: Zum einen bekämen die Gersdorfer ihren Kalender und zum anderen könne man so auch den Fotografen, die in der Vergangenheit nicht zum Zuge kamen, noch eine kleine Freude bereiten.

Der Kalender kostet auch in diesem Jahr wieder fünf Euro und kann über Mitglieder des Sportvereins Gersdorf, Am Schanzenbach 36 im Versicherungsbüro Hoffmann in Gersdorf und Steinaer Straße 27 bei der Fußpflege Angela Thiel in Hartha erworben werden.

Von Tim Niklas Herholz