Trotz Corona: Harthas Pestalozzi-Oberschule beginnt letzten Bauabschnitt

Hartha

Wenn alles mal fertig ist, kann sich Heike Brüssau mit Recht noch einige andere Zusatzqualifikationen in ihre Jobbeschreibung schreiben. Sie ist dann nämlich nicht mehr nur Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin sondern auch Möbelpackerin oder Bauleiterin. Seit zwei Jahren wird schon an der Pestalozzi-Schule in Hartha gebohrt und gehämmert. Brüssau begleitet die Bauarbeiten seit dem ersten Tag.

Die hat das alte Schulgemäuer auch dringend notwendig. Seit über hundert Jahren steht es nun schon, hat zahlreiche Generationen von Schülern erlebt und auch schon so manchen Umbau mitgemacht. Nun wird es seit 2018 in Sachen Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht, ein neues Physik- und Chemielabor gab es noch obendrein. Der Nord- und Südflügel sind bereits umgebaut – Wände aufgerissen und neue Stromkabel verlegt. Zu den Bauarbeitern hat Brüssau dabei ein gutes Verhältnis. „Wir kennen uns jetzt schon so lange, da sind auch so manche Kompromisse möglich. Zum Beispiel versuchen die Herren soweit es geht erst mittags zu bohren, um die Kinder nicht zu stören.“

Anzeige

Seit Montag beginnt der letzte Bauabschnitt

Jetzt ist seit Montag der Mittelbau dran. Eine Etage nach der anderen, bis unters Dach arbeiten sich die Handwerker nach oben. Jede Etage benötigt neun Wochen Zeit plus eine Woche extra zum Umräumen. Wenn alles nach Plan läuft, können die Bauarbeiten im Dezember dann endlich abgeschlossen werden. Ist das nicht knifflig, jetzt wo auch noch durch Corona besondere Abstandsregeln eingehalten werden sollen?

Weitere LVZ+ Artikel

Es sei zum Glück bisher alles gut über die Bühne gelaufen, sagt Brüssau. Auch wenn es eine ordentliche Hauruck-Aktion gewesen sei. Schließlich fehlen der Pesta durch die Bauarbeiten drei Klassenzimmer. „Wir haben die Klassengruppen jetzt so verkleinert, dass es genau aufgeht“, erklärt Brüssau. Pro Tag kommen also acht Schülergruppen in die Schule und das im täglichen Wechsel. So können alle Hygienevorgaben eingehalten werden und jede Klasse hat weiterhin ihr eigenes Klassenzimmer.

Die größte Aufgabe ist das ständige Umräumen

Die größte Aufgabe, die zu bewältigen ist, sei das ständige hin und her räumen der Klassenmobiliare vom einen Ende der Schule zum anderen, findet die stellvertretende Schulleiterin. „Wenn die Bauarbeiten in einem Zimmer neu beginnen, muss da alles raus und verstaut werden. Danach geht es von vorne wieder los“, sagt Brüssau. Auch an diesem Tag ist sie mit Packen und Tragen beschäftigt, in ihrem Arbeitszimmer stapeln sich die Boxen bis unter die Decke. „Zum Glück bekommen wir Unterstützung von den Hausmeistern und von der Stadt. Die schickt uns immer ein paar Mitarbeiter vom Bauhof vorbei, die dann mit anpacken.“

In dieser Hinsicht habe Corona sogar etwas positives, meint Brüssau scherzhaft. „Man muss schon echt kreativ werden, um Raum für die ganzen Sachen zu finden. Da jetzt aktuell nicht all zu viele Kinder gleichzeitig in der Schule sind, haben wir auch etwas mehr Platz.“

Von Max Hempel