Ostrau

Gerade hatte sich das Ostrauer Kartoffelfest auch beim jüngeren Publikum etabliert, da kommt die Zwangspause. Schuld ist, natürlich, Corona. Doch so einfach gibt sich Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) nicht geschlagen. Statt das Kartoffelfest komplett abzusagen, soll es wenigstens eine abgespeckte Version geben. „Auf Festzelt und Discoabend müssen wir verzichten, anderes aber nicht“, erklärt er.

Soll heißen: Auch in diesem Jahr sollen sich Vereine auf dem Kartoffelfest präsentieren können. „Vielleicht kann es zumindest das Frühschoppen geben“, hofft das Gemeindeoberhaupt. Als Mitglied der Original Jahnataler Blasmusikanten will er es sich nicht nehmen lassen, auch bei einer abgespeckten Version zu musizieren. „Wir haben darüber nachgedacht, es komplett zu canceln“, so Schilling. Aber das Gelände an der Döbelner Straße ist weitläufig genug, um ausreichend Abstand wahren zu können. „Das Kartoffelfest könnte dieses Jahr ähnlich wie unsere Halloweenparty aufgezogen werden“, erläutert der Bürgermeister.

Anzeige

Mit ein bisschen Planung und Organisation wäre es zu schaffen. Konkrete Absprachen und Festlegungen sollen in den nächsten Wochen stattfinden. Die Aussichten stehen aber gut, dass die Ostrauer und ihre Gäste am Wochenende vom 18. bis 20. September gemeinsam das 22. Kartoffelfest feiern können.

Von Stephanie Helm