Trotz Corona-Pandemie: Mehr Trauungen als im Jahr davor

An eine Trauung im vergangenen Jahr erinnert sich die Döbelner Standesbeamtin Mandy Neumüller besonders: Im Oktober vermählte sie ein Paar. Aus beruflichen Gründen konnte der Bruder der Braut nicht dabei sein. „Das war wirklich traurig“, erinnert sie sich. Um dem Bruder trotzdem die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein, organisierte das Standesamt kurzerhand eine Live-Übertragung der Trauung. „Das erlauben wir normalerweise nicht, aber die Corona-Zeit ist eine Ausnahmesituation“, so Mandy Neumüller. „Wir tun alles dafür, dass das Heiraten auch in einer Pandemie wunderschön ist.“

Mehr Trauungen als im Jahr davor

Was überrascht: Trotz Corona-Krise gab es im vergangenen Jahr sieben Trauungen mehr in Döbeln als im Jahr davor. Insgesamt gab es 113 Eheschließungen. Absagen gab es auch. Fünf Trautermine wurden innerhalb des Jahres verschoben, 16 Trauungen abgesagt. Neun Paare von den 16 haben für dieses Jahr einen neuen Termin vereinbart. 50 Trautermine sind bisher für 2021 reserviert, drei fanden in den ersten Wochen des neuen Jahres schon statt.

Auch in Hartha verzeichnete das Standesamt fünf abgesagte Eheschließungen. Insgesamt wurden 18 Paare vermählt. Und auch das neue Jahr startete mit einigen Voranmeldungen und ersten Absagen.

Weniger Eheschließungen in Roßwein

Die Roßweiner Standesbeamtinnen führten im vergangenen Jahr immerhin 36 Eheschließungen durch. 22 davon im Trauzimmer des Rathauses, 14 in der Außenstelle des Standesamtes im Landhotel Sonnenhof in Ossig. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor wurden insgesamt 54 Eheschließungen vorgenommen. Aufgrund der Corona-Verordnung musste das Landhotel in Ossig in den Monaten März bis Mai sowie November und Dezember 2020 schließen. Deshalb konnten in diesem Zeitraum keine Eheschließungen in der Außenstelle durchgeführt werden. Geplante Eheschließungen fanden in dieser Zeit nur im Trauzimmer des Rathauses, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienebestimmungen, mit maximal zehn weiteren Personen statt.

Kein Hände schütteln

In jedem Fall sah und sieht das Heiraten während einer Pandemie anders aus als sonst. Die Gästezahl ist beschränkt, die Stühle der Gäste stehen mit genügend Abstand zueinander. Anstatt Hände zu schütteln werden sie desinfiziert.

Peggy und Thomas Schach sind eines der Pärchen, die sich trotz Corona dazu entschieden haben, zu heiraten. Am 18. Dezember 2020 gaben sich die beiden Döbelner das Ja-Wort. „Wir hatten uns schon Ende 2019 für diesen Tag entschieden, weil es zeitgleich unser zehnjähriges Jubiläum war“, sagt die 39-jährige Peggy Schach. „Wir wollten uns nicht diktieren lassen, wann wir für immer unseren Hochzeitstag feiern werden.“

Klein und intim

In kleiner, intimer Runde wurden sie getraut. Nur die beiden Kinder waren mit dabei. Der Rest der Familie wurde anschließend überrascht. So wäre das auch ohne Corona abgelaufen. Nur die Tatsache, dass die Familie im Anschluss nicht gemeinsam im Bürgergarten feiern konnte, bedauert Peggy Schach. Und die abgesagte Hochzeitsreise. Die sollte eigentlich nach Thailand gehen.

Trotz der Umstände war der Tag für das Paar aus Döbeln genauso, wie er sein sollte. Und das ist vielleicht die gute Nachricht zwischen all den trüben: Es wird immer noch geheiratet. Auch in einer Pandemie.

Von T. Herholz und S. Helm