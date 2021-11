Waldheim

„Kann ich bitte Ihren 3-G-Nachweis sehen?“, lautet die erste Frage des Sicherheitsmannes am Eingang. Schließlich soll alles seine Richtigkeit haben. Ein paar Meter weiter beginnt dann der Spaß: Große graue Schlappohren, ein Rüssel, in den Händen eine zusammengebastelte Spielzeug-Gitarre. Mit lauten Rufen und fetziger Musik aus einer großen Box begrüßt Peter Klemm im Elefanten-Ganzkörperkostüm die Gäste. Gemeinsam mit zwei Kollegen bildet er die Einlassband des Spindelfaschingsclubs Hartha/Waldheim (SFC).

Zum ersten Mal unter freiem Himmel

Am Sonnabend feierte der SFC in Waldheim den Auftakt in die fünfte Jahreszeit – coronabedingt als Open-Air-Veranstaltung auf dem Festplatz am Kreuzfelsen anstatt im Kulturhaus „Schelle“. Das hieß zuallererst einmal: Warm einpacken. Klemms Geheimtipp gegen die Kälte? „Ich trage unter meinem Kostüm Thermo-Unterwäsche.“

Mit einem dreifachen „Spindel Ööööl“ wurde auf dem Festplatz am Kreuzfelsen der Faschingsauftakt eingeleitet. Quelle: Sven Bartsch

„So viel hatten wir an Fasching noch nie an“

Auch Maika und Mandy hatten vorgesorgt. Eingepackt in dicke Jacken und Winterstiefel waren sie zumindest mit pinkfarbenen Schals und Einhorn-Kopfschmuck kostümiert. „So viel hatten wir an Fasching noch nie an“, erklären die Freundinnen und lachen. Da beide riesige Faschingsfans sind, überwog bei ihnen die Freude – auch, wenn wegen Corona „ein mulmiges Gefühl“ blieb.

Trotz dicker Kleidung war Maika (links) und Mandy der Spaß sichtlich anzumerken. Quelle: Sven Bartsch

Party trotz Corona?

Ist es verantwortungsvoll angesichts rasant steigender Corona-Zahlen noch eine Faschingsveranstaltung durchzuführen – auch wenn sie unter freiem Himmel stattfindet? „Ständen wir heute vor der Entscheidung, hätten wir mit Blick auf die momentanen Infektionszahlen vermutlich anders entschieden“, bekannte Silvio Müller, Vorstand des SFC.

Dass die Narren sich vor zwei Monaten auf eine Fete unter freiem Himmel festlegten, hat vor allem zwei Gründe. Erstens: „Wir wollen die Leute aus dem Alltag holen und zusammen lachen. Das Leben ist momentan ernst genug“, erklärte Müller. Und zweitens: „Wir wollen Präsenz zeigen und besonders unseren jüngeren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.“

Der Spindelfaschingsclub schwang natürlich auch das Tanzbein. Quelle: Sven Bartsch

Hauptsache Spaß

Mit Erfolg: Bei Tänzen, lustigen Erzählungen aus dem Alltag und einem Überraschungs-Feuerwerk zum Abschluss kamen sowohl die Narren selbst als auch die Gäste auf ihre Kosten. SFC-Vorstand Müller startete beim Männerballett. „Wir fanden uns bei den Proben toll. Unsere Trainerin hat gesagt, dass es draußen dunkel ist“, resümierte Müller trocken.

Wie gut der Auftritt am Ende war, spielt aber eigentlich auch keine Rolle. Denn beim Fasching steht die Freude im Vordergrund. Und davon gab es auf dem Festplatz am Kreuzfelsen trotz der Kälte eine Menge.

