Trotz Corona: Waldheimer Oberschule bleibt offen – erweiterte Hygiene verhindert offenbar Schlimmeres

In der Oberschule gibt es eine Toilettenaufsicht. Zudem können die Schüler jederzeit aufs Klo gehen, nicht nur in den Pausen. „Das haben wir so geregelt, damit sich keine Schlangen bilden und die Abstände eingehalten werden“, erläutert Schulleiter Jan Genscher den Grund für den uneingeschränkten Toiletten-Zugang.

Für den Schulleiter sind gerade solche Vorkehrungen dafür verantwortlich, dass sich das Virus in der Schule nicht weiter ausgebreitet hat. „Wir haben dafür viel Lob vom Gesundheitsamt bekommen“, sagt Jan Genscher. So gilt die Abstandsregel von 1,50 Metern, wer das Schulhaus betritt, muss sich desinfizieren. Außerdem lüften die Lehrer die Klassenzimmer ordentlich. Auch das senke die Ansteckungsgefahr.

In der Waldheimer Schule gibt es derzeit Unterricht für die Schüler der Abschlussjahrgänge bei denen die Prüfungen vor der Tür stehen. Das betrifft insgesamt 56 Schüler. 48 stellen sich den Prüfungen für den Realschulabschluss, acht denen zum Hauptschulabschluss. Laut Schulleiter Jan Genscher sind alle Lehrerinnen und Lehrer im Dienst.

Wie das Landratsamt Mittelsachsen am Sonntag mitteilte, hatte eine jugendliche Person mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert, die in Waldheim die Oberschule besucht. Die Klasse mit acht Schülerinnen und Schülern sowie vier Lehrer wurden als Kontaktpersonen im weiteren Sinne getestet. Es gab keine weiteren positiven Befunde.

