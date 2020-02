Trotz Insolvenz: Syko Döbeln wird fortgeführt

Döbeln

Beim Döbelner Metallbauunternehmen Syko an der Döbelner Reichensteinstraße wird trotz der Insolvenzanmeldung weiter gearbeitet. „Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer sind über das Insolvenzgeld für die nächsten drei Monate gesichert“, sagt am Donnerstag ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters in Dresden. Das zuständige Insolvenzgericht in Chemnitz hatte den Hallenser Insolvenzanwalt Professor Dr. Lucas F. Flöther als vorläufigen Insolvenzverwalter für die Syko Döbeln GmbH bestellt.

Verwalter prüft Sanierungswege

„Professor Flöther führt den Geschäftsbetrieb des Döbelner Unternehmens im vorläufigen Verfahren fort. Zur Zeit prüft er, welche Sanierungswege zum Erhalt des Unternehmens zur Verfügung stehen“, so der Sprecher der Dresdner Kanzlei weiter.

Flöther hatte die knapp 50 Mitarbeiter bereits über den Stand des Verfahrens und die jetzt geplanten weiteren Schritte informiert. Die Frage, welche Gründe zur Insolvenz geführt haben, steht im Moment nicht im Mittelpunkt. Dazu wird der Insolvenzverwalter mit seinem Team in einem Gutachten Stellung nehmen, das er zum Ende des vorläufigen Insolvenzverfahrens dem Gericht vorlegen wird.

Öffentliche Hand zahlt schlecht

Geschäftsführer Alexander Ludwig ist zuversichtlich, dass es eine gute Lösung nach der Insolvenz gibt. Mit Lieferanten und Kunden hat er Kontakt aufgenommen und um Vertrauen geworben. „Die große Mehrzahl der Lieferanten, mittelständigen Partner und Kunden stehen zu uns. Wir arbeiten unsere Projekte planmäßig ab und wir haben trotz der Insolvenz neue Projekte und Aufträge gewinnen können“, sagt er im Gespräch mit der DAZ. Als eine Hauptursache für die Insolvenzanmeldung benennt der Geschäftsführer eine „unmögliche Zahlungsmoral“ bei gleich mehreren öffentlichen Auftraggebern. So habe Syko Millionenaufträge für Schulfassaden in zwei größeren Städten in Bayern und Nordrhein-Westfalen ausgeführt. Seit Monaten wird nun um ausstehende Zahlungen von jeweils einer Viertelmillion Euro gestritten. Das koste der Firma Syko viel Kraft, Geld und letztlich Liquidität“, so Alexander Ludwig.

Drei Fertigungsstätten in Döbeln

Der Name SYKO Döbeln steht seit der Gründung im Jahr 2007 für Systemkonstruktionen. Das mittelständige Metallbauunternehmen stellt Fassaden, Fenster und Türen aus Metall und Holz her, liefert und montiert bundes- und europaweit. Am Hauptsitz in Döbeln gibt es drei Fertigungsstätten: die Aluminiumfertigung samt Firmensitz an der Reichensteinstraße, die Schlosserei und die hauseigene Tischlerei an der Eisenbahnstraße. Zudem unterhält Syko eine Zweigstelle in Düsseldorf.

Baustellen bundes- und europaweit

Die Konstruktionen aus Aluminium, aus Aluminium- und Holz sowie aus Stahl, meist in Verbindung mit Glas finden sich bundesweit an Kindergärten in Berlin, Dresden und Luckenwalde, an Schulen, an Hotels etwa in Deggendorf oder an Freizeitbädern und an Industriebauten etwa bei Beiersdorf in Waldheim oder an Autohäusern wie der Gruma-Gruppe. Die architektonisch interessante Skulpturenhalle in Neuss, für die Syko Döbeln Fassaden, Fenster und Türen baute, lieferte und montierte, ist eines der spannendsten Projekte auf der Referenzliste des Unternehmens.

Professor für Insolvenzrecht Prof. Dr. Lucas F. Flöther (46) ist seit 2000 Partner der heute unter Flöther & Wissing Rechtsanwälte firmierenden, überregional tätigen Rechtsanwaltskanzlei mit derzeit zehn Standorten. Die Kanzlei ist auf Unternehmenssanierungen und -restrukturierungen spezialisiert. Flöther lehrt seit 2001 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit 2012 ist er dort Honorarprofessor für das Fachgebiet Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht.

Von Thomas Sparrer