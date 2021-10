Döbeln

Es ist ein Freitag im Frühjahr dieses Jahres, den Lisa Schiegl wohl nie vergessen wird. An diesem 6. März verändert sich das Leben der Ebersbacherin auf dramatische Weise. Gerade 30 Jahre alt ist die lebensfrohe Frau, als sie ein Rückenmarksinfarkt von jetzt auf gleich in den Rollstuhl zwingt. Innerhalb weniger Stunden verliert sie die Kontrolle über ihren Körper. Über Nacht ist die junge Lehrerin nicht mehr in der Lage, ihr Leben ohne Unterstützung zu führen: Sie ist von den Schultern an komplett gelähmt. „Ich kann froh sein, dass ich noch da bin. Dass ich noch ich bin“, sagt Lisa Schiegl, die nicht bereit ist, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Sie hat dieses Schicksal angenommen. Und kämpft mit bewundernswertem Optimismus für ihre Rückkehr in ein selbstständiges Leben, vor allem zurück in ihren Job als Lehrerin für Spanisch und Englisch.

„Es ist völlig unrealistisch“

Am Abend vor dem Geburtstag einer ihrer drei Schwestern wundert sich Lisa Schiegl über Rückenschmerzen zwischen den Schultern. „Ich dachte noch, ich hätte mir vielleicht etwas eingeklemmt“, erinnert sie sich. Sie geht sehr früh zu Bett. Am späten Abend wacht sie auf, geht zur Toilette. Als sie die Spülung betätigen will, kann sie das nicht. „Da war meine Hand ausgefallen.“ Als auch der Bauch und die Beine einschlafen, macht sie sich mit ihrem Freund, mit dem sie in Ebersbach wohnt, auf den Weg ins Krankenhaus nach Döbeln. Mit jeder Stunde fühlt Lisa Schiegl ihren Körper weniger. Um 2 Uhr nachts wird sie ins Leipziger St. Georg-Krankenhaus verlegt. Die Lähmung kriecht durch ihren Körper, immer weiter, höher. Zwischenzeitlich müssen sich die Ärzte fragen, ob eine Beatmung notwendig sein würde.

Bewegungsunfähig, mit Blick an die Decke wacht sie am frühen Morgen auf. Es ist ein surrealer Moment. „Das einzige, was ich wollte, war meine Familie anzurufen.“ Lisa Schiegl fühlt sich allein. Ihr Freund, mit dem sie seit neun Jahren zusammen ist, muss wegen Corona vor dem Krankenhaus warten. Die kreative junge Frau, die so gern mit ihren Händen arbeitet, sich so gern bewegt, viel gelaufen ist und regelmäßig Kurse im Fitnessstudio besucht hat, liegt hilflos im Bett. „Es ist völlig unrealistisch. Man denkt, man wacht gleich auf und alles ist wie vorher.“

„Wenn man Arme hat, ist das Leben toll“

Rückenmarksinfarkte sind extrem selten, sie machen etwa ein Prozent aller Infarkte aus. Durch unzureichenden Blutzufluss – in Lisa Schiegls Fall hat sich ein Blutgerinnsel verirrt – wird das Rückenmarkt mit Sauerstoff unterversorgt. „Das ist wie bei einem Schlaganfall im Kopf: es kann sein, dass mein Zustand so bleibt. Es kann aber auch sein, dass es besser wird“, sagt sie. Seit Juli kämpft sie in der Neurologischen Rehaklinik Beelitz darum, sich ihren Körper zurückzuholen. Wenigstens die Arme hätte sie gern wieder, sagt sie. „Wenn man Arme hat, ist das Leben toll. Ohne ist doch Mist. Man kann sich nicht mal kratzen.“ Sie ist stolz auf ihre Fortschritte. „Der rechte Arm ist sehr kooperativ, die Hand tut noch nichts.“ Inzwischen fährt Lisa Schiegl ihren Rollstuhl schon selbst per Handsteuerung, braucht nur beim Legen des Armes in die Tetragabel noch Hilfe.

Lisa Schiegl gibt nicht auf. Sie ist dankbar, dass sie lebt. Und dass sie der Rückenmarksinfarkt nicht auch noch ihr Wesen gekostet hat. „So bin ich wenigstens noch ich“, sagt sie. Sie ist immer noch ein fröhlicher Mensch. In ihrer Stimme klingen Optimismus und eine Leichtigkeit, die unglaublich anmutet.

Sie rollt das „R“ beim Sprechen, ihre bayerischen Wurzeln sind unverkennbar. Vor 24 Jahren sind ihre Eltern nach Sachsen umgezogen, auf einen Hof nach Mochau, wo Lisa Schiegl mit ihren drei jüngeren Schwestern Franziska (26), Lena (24) und Anna (21) schließlich groß wird. Alle vier besuchen das Gymnasium in Döbeln. Lisas Ding sind Sprachen. Sie weiß schon als Kind, dass sie Lehrerin werden will. Am Lichtwer-Gymnasium in Wurzen, wo sie nach dem Studium in Halle auch schon ihr Referendariat gemacht hat, ist sie beliebt. Sowohl bei den Schülern, als auch im Kollegium. „Ihr lebensbejahendes Lachen fehlt uns allen sehr“, sagt Russischlehrerin Violetta Wollny.

„Danke ist so ein kleines Wort“

Mit einem großen Spendenlauf hat die Schule Geld für Lisa Schiegl gesammelt. Damit sie zurück an ihre Schule kann. Denn das will die 30-Jährige unbedingt. „Ganz am Anfang habe ich meiner Schulleitung gesagt, dass ich wiederkomme, wenn ich meine Arme zurückhabe. Denn ich will ja gern vor meiner Klasse mit den Armen rumfuchteln“, sagt sie und lacht in ihrer einnehmenden Art. Doch eigentlich will Lisa Schiegl so schnell wie möglich wieder unterrichten, hat versprochen, das auch ohne Arme zu tun.

Es gibt Assistenzsysteme personeller Art und viele technische Hilfsmittel, die ihr das ermöglichen könnten. Doch das alles kostet Geld, das die Krankenkasse allein nicht zahlt. Genauso wie der behindertengerechte Umbau des Elternhauses. Nicht nur ihre Schule ist deshalb für Lisa Schiegl aktiv geworden. Ihre Familie hat über die Internetplattform gofundme eine Spendenaktion gestartet, um der Tochter und Schwester den Weg zurück in ihr Leben zu ebnen. Die Schulaktion und das Ergebnis im Netz ist für die Familie, für Lisa überwältigend. Das auf gofundme ursprünglich mit 20000 Euro angegebene Spendenziel ist längst erreicht. Freunde von ihr finden die Aktion toll, weil sie so Unterstützung leisten können: „Sie wollten mir helfen, wussten erst nicht wie.“

Inzwischen sind über 34000 Euro zusammengekommen. „Danke ist so ein kleines Wort für das, was ich empfinde“, sagt die 30-Jährige. Niemals hätte sie gedacht, dass so viele Menschen so großen Anteil nehmen würden. „Das macht es alles ein bisschen leichter für mich.“ Denn trotz ihrer so positiven Lebenseinstellung: „Ich habe natürlich auch meine dunklen Momente.“ Doch dann sagt Lisa Schiegl: „Ich habe die perfekte Familie. Ich habe einen tollen Freund, tolle Kollegen, super Schüler. Da kann man nicht negativ sein.“

Von Manuela Engelmann-Bunk