Trotz Millionen auf dem Konto: Kriebsteins Haushalt wieder auf der Kippe

Aus der Kriebsteiner Kämmerei dringen wieder dramatische Töne. Die Gewerbesteuer ist eingebrochen. Um 340.000 Euro. Kämmerer Wolfgang Hein erläutert, weshalb Kriebstein das in die Bredouille bringt. „Wir haben bisher keine Schlüsselzuweisung vom Freistaat erhalten, weil wir viel Gewerbesteuer eingenommen hatten. Für die nächsten zwei Jahre rechnet der Freistaat mit diesem hohen Aufkommen und gibt uns keine Schlüsselzuweisung.“ Da heißt es nun, den Gürtel enger zu schnallen. Dabei ist die Gemeinde eigentlich reich und hat fast zwei Millionen Euro auf der hohen Kante liegen. Und kann dieses Geld nicht dafür nehmen, das sich anbahnende Loch im Haushalt zu stopfen. Mit einem Fehlbetrag von etwa 280.000 Euro rechnet der Kämmerer.

„Eine Kommune ist aber kein Wirtschaftsunternehmen“

Schuld daran ist auch die doppelte Buchführung in Konten (Doppik). Dieses den Kommunen vorgeschriebene Rechnungswesen ist an der Bilanzbuchführung aus der Wirtschaft orientiert und berücksichtig zum Beispiel auch Abschreibungen als den Wertverlust. „Eine Kommune ist aber kein Wirtschaftsunternehmen“, stellt Wolfgang Hein klar. Wie sollte Kriebstein auch Geld verdienen? Die Gemeindestraßen mautpflichtig machen? An den Elternbeiträgen der Kita verdienen? Geht alles nicht.

Viele kommunale Wohnungen nicht vermietet

Was Kriebstein bisher Geld brachte, sind die kommunalen Wohnungen. Aber auch hier droht Ungemach. Etwa die Hälfte der Wohnungen ist nicht vermietet. Fixkosten fallen aber trotzdem an. So kann die Gemeinde keine Überschüsse ansparen, die sie aber dringend für Sanierung und Instandsetzung benötigt. Als Wolfgang Hein dies im Gemeinderat erläuterte, kamen nicht etwa Forderungen auf, die Wohnungen zu verkaufen. Vielmehr gehe es darum, diese besser zu vermarkten und zu sanieren, damit dieses finanzielle Standbein erhalten bleibt.

Susann Braune ( CDU) regte an, über die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen nachzudenken. Und bekam Widerspruch. Zum Beispiel von Jürgen Filz, der ebenfalls für die CDU im Gemeinderat sitzt. „Über die Vereinshäuser brauchen wir gar nicht zu reden. Schließen wir die, machen wir die komplette Kultur in den Ortsteilen kaputt.“

Kritik an Landespolitik

Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) stört sich eher an der sächsischen Landespolitik. „Es heißt immer, wie stärken den ländlichen Raum, aber das kommt bei uns nicht an. Und wir sind ländlicher Raum.“ Nach dem alten Prinzip des Haushaltswesens, der Kameralistik, hätte Kriebstein keine Probleme, den Haushalt auszugleichen, sagt Kämmerer Hein. „Das müssen wir denen in Dresden deutlich sagen.“ Übrigens: Der Freistaat Sachsen rechnet seinen Haushalt noch nach der Kameralistik.

