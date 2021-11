Trotz düsterer Corona-Lage: Ostrauer halten an Rassekaninchenschau fest

Ostrau

Sie haben lange mit sich gerungen, letztlich fiel die Entscheidung im Vorstand: Die Rassekaninchenzüchter von Ostrau werden an ihrer Schau, die fürs kommende Wochenende geplant ist, festhalten. „Wir haben uns an das Gesundheitsamt gewandt. Dort hat man keine Bedenken wegen unserer Kaninchenschau“, erklärt der Vereinsvorsitzende Wolfram Hirsch. „Wir müssen wieder was machen im Verein, ansonsten schlafen wir ein.“

Es gilt 2G-Regel

Über 400 Tiere werden von 65 Züchtern aus drei Bundesländern am Samstag und Sonntag in der Turnhalle an der Döbelner Straße in Ostrau ausgestellt. An beiden Tagen gilt die 2G-Regel. Das heißt: Nur geimpfte und genese Personen dürfen die Schau besuchen. „Das wird von uns auch kontrolliert. Die Leute müssen also einen Nachweis vorzeigen“, so Hirsch. Auch während der Veranstaltung achtet der Verein auf die Sicherheit der Besucher. So wird es ein Einbahnstraßensystem geben, damit sich so wenige direkte Konfrontationen wie möglich ergeben. Außerdem werden – für den Fall der Fälle – die Kontaktdaten aller Besucher erfasst, um dann schnell reagieren zu können.

Sonderschau Mecklenburger Schecken

Schon am Donnerstag werden drei Preisrichter die insgesamt 403 Tiere genau unter die Lupe nehmen. Sie werden bewertet und die besten Tiere anschließend ausgezeichnet. Teil der Jahnatalschau ist traditionell auch die Mecklenburger-Schecken-Sonderschau. Es ist mittlerweile schon die 26. Auflage. 56 Tiere werden allein dort zu sehen sein. „Es ist eine bunte Ausstellung, die viele Farbschläge und Rassen zeigt“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Am Samstag können Besucher von 9 bis 18 Uhr zur Jahnatalschau kommen, am Sonntag dann noch einmal von 9 bis 14 Uhr. Die Vereinsmitglieder stellen eine Tombola auf die Beine, außerdem werden auch wieder viele Tiere zum Verkauf angeboten.

Von Stephanie Helm