Trotz voller Blüte: Roßweiner setzen Haken an ihre Kameliensaison

Roßwein

Sie stehen in voller Pracht, Roßweins Kamelien. Nicht nur die Alba Plena, die zweitälteste Kamelie in Europa nördlich der Alpen, trägt ihr prachtvolles weißes Blütenkleid. Auch viele kleinere Pflanzen haben sich schon „in Schale geschmissen“. Jetzt ist ihre Zeit und normalerweise dürfen hunderte Besucher an der Blütenpracht teilhaben. In diesem Jahr ist alles anders.

. Quelle: Martina Thiele

Dritte Welle macht Strich durch die Rechnung

Schon im Januar befürchtete Martina Thiele, dass die Saison aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener Beschränkungen wohl ins Wasser fallen würde. Diese Befürchtung der Heimatverein-Chefin hat sich verstärkt. Mehr als „Kamelien streicheln“ für Mitglieder des Heimatvereins, die für die Pflege der schönen Pflanzen verantwortlich sind, ist momentan nicht drin. Und viel Zeit bleibt nicht mehr.

„Wir haben die Saison eigentlich schon abgehakt“, sagt Martina Thiele. Die Hoffungen, eventuell im März doch noch wenigstens für eine kurze Zeit die Türen des großen Gewächshauses im Wolfstal für Besucher öffnen zu können, sind extrem geschrumpft. „Wenn keine größeren Lockerungen kommen, wird das nichts. Und da jetzt überall von der dritten Welle gesprochen wird...“

Quelle: Martina Thiele

Finanzielle Ressourcen gehen zur Neige

Es ist nicht nur schade um die Blütenpracht, die in diesem Jahr niemand weiter zu sehen bekommt. Dass die Saison wegfällt, ist schlichtweg auch schlecht „fürs Geschäft“, wie Martina Thiele sagt. Die finanziellen Ressourcen des Heimatvereins gehen zur Neige. Auf sämtliche Einnahmequellen, wie Führungen oder auch die Weihnachtsausstellung musste im vergangenen Jahr verzichtet werden. Und das wiederum könnte unter Umständen extrem schlecht für die wertvollen Pflanzen im Wolfstal werden. Denn die müssen ja trotzdem gepflegt werden, brauchen Wasser und Strom.

. Quelle: Martina Thiele

Fünf Spenden sind bereits eingegangen

Um den Fortbestand weiterhin sichern zu können, hat der Verein jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Man hofft, auf diesem Weg wenigstens einen kleinen Teil der unter normalen Umständen auch über Spenden zusammengekommenen Einnahmen regenerieren zu können. Fünf Spenden sind bereits eingegangen. „Wir können es nur versuchen“, sagt Martina Thiele. Sie weiß, dass das Geld bei vielen in der aktuellen Situation nicht ganz so locker sitzt. Doch sie hofft dennoch auf diese Unterstützung.

Wer dem Roßweiner Heimatverein mit einer Spende helfen möchte, kann auf folgendes Konto überweisen: Heimatverein Roßwein, IBAN DE15 860554620031031371, Kennwort Kamelie.

Von Manuela Engelmann-Bunk