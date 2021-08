Typofol wächst und stößt an Grenzen in Döbeln

Döbeln

Bei Kurz Typofol in Döbeln könnte es auf dem Betriebsgelände an der Sörmitzer Straße bald zu eng werden. Seit Anfang des Jahres zieht das das Auftragsvolumen des Herstellers von Spezialfolien für Thermodruck ganz massiv an. Vor allem nach China, Brasilien und Amerika gehen große Mengen der Folienrollen aus dem Döbelner Werk. Das wird künftig zum Zentrum für das Thema Thermotransferdruck innerhalb der Kurz Gruppe ausgebaut. Das stellt die Geschäftsführung vor Ort vor einige Herausforderungen.

Wachstum an der Sörmitzer Straße begrenzt

Zum einen sind die Wachstumsmöglichkeiten auf dem Grundstück an der Sörmitzer Straße begrenzt. Das vor Jahren von der Albert Polenz KG übernommene Nachbargrundstücke ist längst voll ausgelastet. „Aktuell lassen wir untersuchen, wie wir unsere Räumlichkeiten hier vor Ort noch effektiver nutzen können. Hier im Flutgebiet der Mulde sind der Bebaubarkeit auch Grenzen gesetzt“, sagt Geschäftsführer Ivo Kionka. Zu Jahresbeginn hat er zusammen mit Katja Meißner die Leitung des Döbelner Betriebes vom langjährigen Geschäftsführer Dr. Martin Baumgart übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Mittelfristig wird das Unternehmen möglicherweise über einen neuen Standort nachdenken müssen. Das war nach den Hochwassern von 2002 und 2013 mit dem Wiederaufbau am Standort zuletzt immer abgehakt worden.

„Döbeln braucht bessere Bahnanbindung“

Neben räumlichen Engpässen sieht das Unternehmen Kurz Typofol in Döbeln auch bei der Gewinnung gut ausgebildeter Mitarbeiter große Aufgaben für die Zukunft. Zum einen stehen nach dem Generationswechsel in der Betriebsleitung weitere in den Bereichen des Betriebes an, wo auch Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Zudem möchte die weltweit tätige Unternehmensgruppe weitere Kompetenzen im Produktmanagement, im Labor und der Anwendungstechnik dauerhaft in Döbeln ansiedeln. „Dafür brauchen wir Fachleute wie Techniker und Ingenieure“, sagt Ivo Kionka. Was den Dresdner dabei ärgert, ist die Langwierigkeit beim Thema Bahnanbindung Döbeln-Dresden. „Wenn sich bei der Nahverkehrsanbindung von Döbeln an die drei sächsischen Großstädte nicht bald einiges verbessert, wird sich das für viele Betriebe in der Region negativ auswirken“, findet er.

Patrick Ilg konfektioniert am Umrollschneider in der ehemaligen Polenz-Halle die metallisierten Folien für Abnehmer in aller Welt. Quelle: Sven Bartsch

Die Thermotransferfolien aus Döbelner Produktion kommen in nahezu allen Industriezweigen überall da zum Einsatz, wo Produkte besonders schnell und haltbar bedruckt werden müssen. So kommt in der Lebensmittelindustrie in rasender Fliesbandgeschwindigkeit das Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Chipstüte, ebenso die Aufdrucke auf Tablettenblister in der Pharmaindustrie aber auch als Teilenummern in der Autoindustrie. Gerade die Aufträge aus der Pharmaindustrie nahmen in der Zeit der Corona-Pandemie stark zu und halfen, dass das Unternehmen nahezu schmerzfrei aber dennoch nicht ganz ohne Kurzarbeit durch die Pandemie kam. Die frühere Halle des Werkzeugbauers Polenz ist jetzt mit einer Neuheit ausgelastet. Hier werden für Abnehmer in aller Welt metallisierte Folien konfektioniert. Damit können Poster, Karten und vieles mehr im Digitaldruck, etwa mit Goldglanz veredelt werden.

Mit Schleifenfee schließt sich der Kreis

Mit einem neuen Angebot namens Schleifenfee schließt das Unternehmen den Kreis für viele Lebensbereiche. So werden Patientenarmbänder, wie die Namensbändchen für Neugeborene im Krankenhaus, ebenso mit Thermotransferfolien bedruckt, wie die Schleife für den letzten Blumengruß. Unter dem Namen Schleifenfee liefert Typofol an Blumengeschäfte Folien, Drucker und Software, um jene Schleifen für Blumensträuße und Kränze ohne Aufwand und günstig anbieten zu können.

