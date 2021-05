Über 100 000 Spritzen in Mittelsachsen verabreicht

Mittelsachsen/Region Döbeln

Am Dienstag, etwa um die Mittagszeit, sei im Landkreis Mittelsachsen die 100 000. Spritze mit Corona-Impfstoff verabreicht worden. Am Mittwoch lag die Zahl bereits bei über 100 600. Darüber informiert Rene Illig, Leiter des Impfzentrums des Deutschen Roten Kreuzes in Mittweida. 

Wann der Landkreis Mittelsachsen weitgehend durchgeimpft sein wird, sei schwer einzuschätzen, so Illig weiter. Zurzeit liege die Zweitimpfquote bei reichlich zehn Prozent. Neben der Impfbereitschaft spiele eine Rolle, ob ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Letzteres sei nicht der Fall. Theoretisch könnten die Mitarbeiter der Impfteams 2000 Impfungen pro Tag verabreichen. Momentan seien es etwa 1300. Als Nächstes sei für Hartha geplant, eine Impfstation für zwei bis drei Tage einzurichten. Es gebe aber noch keinen festen Zeitpunkt.

Inzidenz weiter gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen beträgt am Mittwoch 260,8. Der Wert ist also noch einmal deutlich niedriger als am Vortag (-71,7). Der Landkreis belegt damit jetzt Platz 11 im bundesweiten Vergleich der Kreis-Inzidenzen. Die Zahl der am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen beträgt 205. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen klettert somit auf 22 296. Aufgeschlüsselt auf die drei Regionen des Landkreises bedeutet das: Altkreis Döbeln 4359 Fälle (+35), Altkreis Freiberg 9799 (+120) und Altkreis Mittweida 8138 (+50). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 97 Menschen wegen einer Corona-Erkrankung stationär behandelt (-4), davon müssen 22 Patienten beatmet werden (-1). Weitere Todesfälle sind nicht zu beklagen. Im Zusammenhang mit Corona sind in Mittelsachsen seit Pandemiebeginn 628 Menschen gestorben.

Von daz/sro/obü