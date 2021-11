Über 300 neue Corona-Fälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt 314 neue Fälle. Seit Pandemiebeginn haben sich demnach 29.274 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis liegt am Donnerstag bei 383,8. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden 59 (-5 im Vergleich zum Vortag) Corona-Patienten behandelt, davon müssen zwölf (+2) beatmet werden.

Neue Todesfälle vermeldet das Gesundheitsamt seit Dienstag nicht. Insgesamt sind demnach 717 Männer und Frauen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Wie das Landratsamt erklärt, gab es in der Statistik eine Bereinigung. Zwischen den Todeszahlen auf der Internetseite des Landkreises und des Robert Koch-Institutes war es zu einer Differenz gekommen, weil im Dezember auch Todesfälle gemeldet wurden, bei denen die Verstorbenen vorher mit einem Schnelltest positiv auf Corona getestet worden sind. Nur Verstorbene, die zuvor einen positiven PCR-Test hatten, werden jedoch in der offiziellen Statistik des Robert Koch-Institutes erfasst.

Vorwarnstufe in Sachsen erreicht

Mit dem 5. November erreicht der Freistaat die sogenannte Vorwarnstufe. Der Belastungswert Normalstationen von 650 mit COVID-19-Patienten belegten Betten wurde an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, sodass zum Freitag, 5. November, weitere Einschränkungen greifen.

Zusätzlich zu den Regelungen (3G, Testpflichten), die bereits mit Erreichen einer 7-Tage-Inzidenz von 35 in Kraft getreten sind, gilt fortan eine Limitierung der Personenzahl bei Zusammenkünften: Im Bereich der privaten Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum ist während der gesamten Dauer der Vorwarnstufe eine Beschränkung auf zehn Personen unabhängig von der Zahl der Hausstände zu beachten. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres müssen bei der Zählung ebenso wenig berücksichtigt werden wie geimpfte oder genesene Personen.

Ausnahmen für therapeutische Angebote

Weitere Ausnahmen von dieser Begrenzung der Personenzahl gelten zum Beispiel für therapeutische Angebote in stationären sowie teilstationären Einrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise -betreuung, Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe (zum Beispiel Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen), Werkstätten für Menschen mit Behinderungen beziehungsweise ähnliche tagesstrukturierende Angebote und Krankenhäuser bedeutet das Erreichen der Vorwarnstufe, dass eine zweimal wöchentliche Testung der Beschäftigten verpflichtend wird.

Die Durchführung landestypischer Veranstaltungen ist auch während der Vorwarnstufe weiterhin möglich. Es gilt hier jedoch zu beachten, dass die bislang möglichen Ausnahmen von 3G-Regelung, Maskenpflicht und Kontakterfassung bei mehr als 1.000 zeitgleichen Besuchern nur aufrechterhalten werden können, wenn eine Aufteilung der Veranstaltung in Flanier- und Verweilbereiche erfolgt. Bei letzteren muss jedoch sichergestellt sein, dass die Zahl der anwesenden Personen nicht über 1.000 liegt, da andernfalls sämtliche Ausnahmen für den Verweilbereich entfallen.

Impfquote bei knapp 60 Prozent

Die Impfquote in Mittelsachsen liegt bei 59,2 Prozent. Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind auch in den nächsten Wochen in der Region Döbeln unterwegs, zum Beispiel in Roßwein, Hartha, Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Mitzubringen sind Ausweisdokument, Krankenversicherungskarte und – wenn vorhanden – ein Impfbuch. Die Aufklärungs- und Einwilligungsbögen gibt es vor Ort. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Von DAZ