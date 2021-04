Über Ostern 199 neue Corona-Fälle in Mittelsachsen

Döbeln

Am Samstag und Ostersonntag wurden dem Gesundheitsamt 146 neue Corona-Positiv-Testungen gemeldet. Am Ostermontag kamen noch einmal 53 neue positive Fälle dazu. Die Corona-Fallzahl im Landkreis Mittelsachsen steigt damit auf 18 321 seit Beginn der Zählung. Auf die einzelnen Regionen aufgedröselt, bedeutet das 3675 (+40) Fälle in Döbeln, 7683 (+101) in Freiberg und 6963 (+58) in Mittweida.

Inzidenzwert deutlich über 200

Der Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen steigt weiter an: Lag er am Karfreitag noch bei 191,1, liegt er nun bei 219,7 (+28,6). Todesfälle gab es keine weiteren, somit bleibt es bei bisher 591 Menschen, die im Landkreis verstorben sind und bei denen zuvor das Corona-Virus festgestellt wurde. Momentan werden 72 Corona-Patienten stationär behandelt, das sind neun mehr als noch am Karfreitag. Davon werden 14 (-5) beatmet.

Striegistal mit höchstem Wert

Die Gemeinde mit den aktuellen meisten Neuinfektionen im Landkreis Mittelsachsen ist aktuell Striegistal mit 34 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen und einer Inzidenz von 739. Roßwein liegt mit 33 Neuzugängen in der letzten Woche und einer Inzidenz von 439,9 auf Platz 4, Ostrau auf Platz 6 (15, 422), Hartha auf Platz 7 (29, 417). Döbeln hat mit 54 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen aktuell eine Inzidenz von 229 (Platz 24), Waldheim (19, 212), Großweitzschen (5, 182), Leisnig (6, 72,8).

Von Thomas Sparrer