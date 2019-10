Überlastete Augenärzte in der Region: Das Problem heißt Demografie

Region Döbeln

Der Ärztemangel auf dem Land ist ein riesiges Problem. Schon heute sind über 250 Hausarztstellen in Sachsen unbesetzt. Tendenz steigend. Es kommen schlicht zu wenige nach. Und diejenigen die es tun, weigern sich häufig, die großen Städte zu verlassen. Wohl oder übel muss Sachsen noch viel stärker in den bundesweiten und sogar in den europäischen Wettkampf um junge Fachärzte treten. Es muss gelten: „Der Arzt ist König.“ Finanzielle Anreize sind dafür ein probates Mittel. Aber sie allein werden nur wenige überzeugen. Es benötigt einen Strukturwandel auf vielen Ebenen: vom schnellen Anschluss an die Großstädte über attraktiven Wohnraum bis hin zu vielfältigen Kultur- und Bildungsangeboten. Kurz um: Das Land müsste mehr zur Stadt werden. Oder wir gewöhnen uns an den Gedanken, dass man für Termine in Fachpraxen deutlich längere Wege auf sich nehmen muss.

Von Johann Landgraf