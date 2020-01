Überraschung für Leisniger Jugendfeuerwehr: Prall gefüllter Anhänger

Leisnig

So schnell kann das gehen: Im Sommer träumte die Feuerwehr von Leisnig noch davon, am Sonnabend durfte sich die Jugendwehr schon über einen nagelneuen Brandschutzanhänger freuen. Der war prall gefüllt mit einer Hüpfburg und weiteren Überraschungen.

Roy Zaspel, Chef des Feuerwehrvereins, erzählt, wie der Kontakt zustande kam: „Ein Bekannter hat uns auf die Aktion bei Facebook aufmerksam gemacht. Wir haben uns beworben und hatten Glück.“

Rauchendes Puppenhaus

Die Phoenix Mediengesellschaft mit Sitz in Bad Kreuznach unterstützt soziale Einrichtungen, Vereine und Organisationen bei der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen. Für die Leisniger Feuerwehr gab es nun einen Brandschutzanhänger. In ihn lässt sich eine Hüpfburg verstauen – natürlich in Gestalt eines Feuerwehr-Fahrzeugs. Außerdem gab es einen Satz Schulungskoffer für die Jugendwehr. Und etwas ganz besonderes: ein sogenanntes Rauchhaus. Das sieht eigentlich aus wie ein Puppenhaus, nur das damit verschiedene Brandszenarien simuliert werden können. Per Knopfdruck strömt so beispielsweise Rauch durchs Miniatur-Schlafzimmer. „Damit können die jungen Kameraden verschiedene Szenarien nachstellen und anhand dieses Modells geschult werden“, erklärt Isabel Grawunder.

Die Mitarbeiterin der Phoenix Mediengesellschaft überreichte am Sonnabend gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Badstübner den ausgestatteten Anhänger. Der Anhänger soll uns vor allem in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen“, erklärt Vereinschef Roy Zaspel.

Jugendwehr wächst

Aber auch zur Nachwuchsgewinnung – denn dafür ist der Anhänger speziell ausgestattet worden – soll das neue Gefährt dienen. „Damit können wir auch auf Veranstaltungen präsent sein“, so Zaspel weiter.

22 Jungen und Mädchen gehören zur Zeit zur Jugendfeuerwehr von Leisnig. „Vor ein paar Monaten haben wir mit fünf Mitgliedern angefangen“, berichtet Jugendwehrleiterin Tina Taube. „Der Anhänger kommt genau im richtigen Moment“, sagt sie. „Es ist manchmal schwierig die Kinder bei Laune zu halten. Das geht jetzt umso besser.“

Von Stephanie Helm