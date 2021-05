Überraschungen zum Waldheimer Frischemarkt

Waldheim

Der Waldheimer Frischemarkt bietet am Sonnabend nicht nur regionale Spezialitäten sondern auch Kurzweil. „Es wird einen Walking Act geben“, sagt Nino Richter, der den Waldheimer Frischemarkt für die Stadt organisiert. „Walking Act“ heißt in diesem Fall: Die „Herzigen Wildbuben“ gehen von Stand zu Stand und bieten Unterhaltung dar. Um 10 Uhr gehen die Pfundskerle auf Tour und überraschen die weiblichen Besucher, der Markt selbst eröffnet um neun.

Bei der Auftaktveranstaltung am 17. April absolvierten Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und Gewerbevereinsvorsitzender Roman Petters diesen Walking Act und zeigten dabei einiges komödiantisches Talent. „Gurken-Taxi“ und „Kräuter-Ferdi“ waren zwei von insgesamt über einem Dutzend Händlern, die am Sonnabend ihre Waren in Waldheim feilboten. Räucherfisch, frisch gebackenes Brot, frisch zubereitete Rindfleisch-Burger, Käse und weitere regionale Produkte konnten die Leute in Waldheim kaufen.

Damals hatten 16 Händler ihre Stände aufgebaut, am Sonnabend werden es 23, also fast zwei Dutzend sein. „Wir haben nun endlich einen Spargelbauern dabei“, sagt Nino Richter. Zudem gibt es einen Suppenstand, an dem Essen zum Mitnehmen verkauft wird. Stehende Bewirtung ist wegen der Corona-Schutzverordnung nicht möglich.

„Alles bunt macht der Mai“, lautet das Motto des 2. Waldheimer Frischemarktes. Entsprechend wird dieser auch dekoriert sein. Nino Richter macht sich bereits Gedanken, wie man die Standfläche erweitern kann, wenn der Zuspruch weiter anhält. Denn nicht nur die Waldheimer haben ihren Frischemarkt gut angenommen.

Von Dirk Wurzel