Übers Wochenende 925 neue Corona-Fälle im Kreis Mittelsachsen

Döbeln

Am Sonnabend und am Sonntag vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen 925 per PCR-Test nachgewiesene neue Corona-Fälle. In den Krankenhäusern im Landkreis Mittelsachsen werden aktuell 139 Corona-Patienten behandelt (einer weniger als noch am Freitag), davon müssen 25 Corona-Patienten auf den Intensivstationen beatmet werden (zwei mehr als am Freitag). Der Inzidenzwert liegt bei 893,6.

Video erklärt Quarantäne-Regeln

Ein Video erklärt die Quarantäne-Regeln in Mittelsachsen. Es wurde auf der Facebook-Seite und in der Mediathek auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht. Ein Schema auf der Internetseite gibt außerdem dazu ausführliche Informationen. Seit letzten Sonntag gelten in Mittelsachsen neue Quarantäneregeln. Positiv getestete Personen sind danach eigenverantwortlich und ohne Anordnung durch das Gesundheitsamt verpflichtet, sich unverzüglich abzusondern, einen PCR-Test durchführen zu lassen, ihren Hausstandsangehörigen zu informieren, dass sie sich ebenfalls eigenverantwortlich absondern müssen.

Ein Bescheid je Hausstand

Die Informationen zur Absonderung werden vom Gesundheitsamt ab sofort grundlegend nur an den Quellfall verschickt. Das Schreiben an den Quellfall dient jedem Hausstandsangehörigen zugleich als Nachweis, zum Beispiel gegenüber dem Arbeitgeber oder der Schule. Ausgenommen von der Pflicht zur Absonderung sind Hausstandsangehörige, die vollständig geimpft oder genesen und symptomfrei sind.

Bürgertelefon bis 15 Uhr

Hinweis: Das Bürgertelefon des Landkreises zu Corona ist morgen wieder zwischen 09:00 und 15:00 Uhr unter der Rufnummer 03731 799-6249 erreichbar.

Von Thomas Sparrer