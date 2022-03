Döbeln/Kharkiv

Das Schicksal der Ukraine bewegt die Menschen. Seit zehn Tagen herrscht dort Krieg. Auch die 13-jährige Cara aus Döbeln ist mit ihren Gedanken ständig bei den Ereignissen vor Ort. Die Gymnasiastin und ihre Familie sind näher dran an den Schicksalen der Ukrainer dran als ihnen lieb ist. Täglich steht Cara per Whatsapp in Kontakt mit der 20-jährigen Alina, die mit ihrer Familie mitten in Kharkiv lebt. Dort, wo jetzt Krieg ist.

Im Dezember lernen sich die beiden jungen Mädchen kennen – beim Sightseeing in Hamburg. Dort kommen sie ins Gespräch, tauschen ihre Handynummern, um sich zu schreiben – der Teenager aus Döbeln, der sich für Russisch als zweite Fremdsprache entschieden hat und die junge Psychologiestudentin aus Kharkiv in der Ukraine. Alina liebt das Reisen und Sprachen. Jetzt ist sie gemeinsam mit ihrer Familie auf der Flucht aus ihrem Heimatland.

Keiner hat ernsthaft mit einem Angriff gerechnet

Als Cara am Morgen des 24. Februar aufwacht, schnappt sie sich ihr Telefon, schreibt Alina. „Mama, ist jetzt Krieg?“, fragt sie ihre Mutter besorgt. Ja, es ist Krieg. Nur knapp 1900 Kilometer entfernt. Das Land, die Stadt, die sonst so weit entfernt scheinen, sind jetzt plötzlich ganz nah. Die Familie verfolgt die Nachrichten schon seit Tagen mit einem unguten Gefühl. Vor dem 24. Februar sind die Menschen in der Ukraine noch vergleichsweise unbesorgt. „Sie hat gesagt, dass alles ruhig sei und keiner wirklich mit einem Angriff rechnet“, erzählt Sandra Moser davon, was Alina ihrer Tochter geschrieben hat.

„Versucht herzukommen, wir helfen Euch“

Als die Mädchen im Dezember Nummern tauschen, um voneinander beim Lernen der jeweils anderen Sprache zu profitieren, findet sie das toll. „Ich hatte früher eine Brieffreundin, jetzt sind es Whatsapp-Freunde“, sagt sie und lächelt. Die Spenden für die Ukraine-Hilfe stehen schon bereit. „Ich würde Alina auch Geld schicken, aber wie weiß man denn, ob das ankommt, dort wo es hin soll?“

Auf der Suche nach Schutz vor den Angriffen haben sich Alina und ihre Familie in den Keller ihres Wohnhauses geflüchtet.

Und noch etwas bietet Caras Familie sofort an: „Sie sollen versuchen herzukommen. Wenn sie es nach Polen in ein Hilfslager schaffen, sollen sie unsere Adresse in Deutschland angeben, wir würden sie aufnehmen und uns weiter kümmern.“

Doch zunächst wollen Alina und ihre Familie nicht fliehen. Als am 24. Februar die ersten Angriffe starten, suchen sie Schutz im Keller des Wohnhauses. „Wir können nicht ruhig schlafen, Explosionen und Beschuss erfolgen alle fünf bis zehn Minuten“, schreibt die 20-Jährige. „Und gestern traf eine Granate das Haus meines Großvaters. Er ist behindert und kann sich daher nicht in der Wohnung bewegen. Die Granate schlug im elften Stock ein: Mein Großvater wohnt im fünften Stock.“

„Ich bin 20 Jahre alt und mein Leben fängt gerade erst an“

Die Bilder, die Alina mit ihren Worten zeichnet und die sie aus dem kalten, feuchten Keller ihres Wohnhauses in Kharkiv schickt, sind nur schwer zu ertragen für Cara und ihre Mutter. „Der Krieg kam in unser Land, in unsere Heimatstadt. Wir können es immer noch nicht glauben. Das geht jetzt seit sechs Tagen so und hört nicht auf. Ich habe Tag für Tag Angst.“ Und sie richtet einen Appell an die Welt: „Wir wollen wirklich, dass die EU und alle Länder uns nicht nur mit Worten, Waffen und humanitärer Hilfe unterstützen, sondern auch mit Taten, die darauf abzielen, den Krieg zu beenden.“

Zerbombte Gebäude in Kharkiv. Nicht weit von Alinas zu Hause hat es Beschüsse gegeben.

Sandra Moser bewegen diese Worte. „Ich möchte gar nicht so sehr darüber nachdenken, aber das tut man ja unweigerlich.“ Auch Cara macht sich Sorgen. Immer wieder schaut sie in den Chatverlauf, liest nach, was die Whatsapp-Freundin berichtet. „Ich bin 20 Jahre alt und mein Leben fängt gerade erst an,“ hatte Alina geschrieben.

Anfang der Woche ruht der Kontakt für zwei Tage. Vor dem geistigen Auge der Teenagerin entstehen schlimme Situationen. „Vor ein paar Stunden gab es eine gewaltige Explosion auf dem Platz der Freiheit, 20 Minuten von meinem Haus entfernt“, hatte Alina zuvor geschrieben.

Die Bilder, die ihre Telefonfreundin aus Kharkiv schickt, machen Cara und ihre Familie fassungslos: Im Keller des Wohnhauses harren Alina und ihre Angehörigen mit anderen Bewohnern des Hauses eine Woche lang aus, bevor sie sich doch zur Flucht entschließen.

„Wir können psychisch nicht mehr damit umgehen.“ Im kalten Keller schlafen die Bewohner des Hauses auf Pappen oder Klappbetten. Kleine Kinder werden mit Spielen abgelenkt. „Dieser Ort ist für uns nicht geeignet. Der Keller ist nicht sicher. Unser Land war dafür nicht bereit.“

Fliehen wollen die Studentin und ihre Familie zunächst nicht, wollen es nicht riskieren. Der Großeltern wegen. „All dies ist ein schrecklicher Traum. Wir würden gerne in Frieden aufwachen. Wir brauchen die Welt wirklich.“ Die 20-Jährige schreibt weiter: „Wir sind nicht gegen Russland, wir haben dort viele Verwandte und Freunde, wir sind gegen die Aktionen des russischen Präsidenten und der Armee. Das ist keine militärische Operation, das ist Krieg.“

Inzwischen haben Alina und ihre Familie die Flucht angetreten. Am Mittwoch schreibt sie der jungen Deutschen: „Wir sind jetzt am Bahnhof und versuchen, Kharkiv zu verlassen, aber bisher funktioniert nichts...schlechte Verbindung und ich kann nicht zuhören.“ Erst am Donnerstagabend hört Cara wieder von der jungen Frau. „Wir entkamen so gut wir konnten und verließen die Stadt. Wir sind in Dnipro, hier ist es sicher.“ Am Freitag sollte es dann weiter in Richtung Westen gehen.

