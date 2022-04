Döbeln

Friedlich schlummert Yesenia in ihrem Stubenwagen. Aber nachts hält sie ihre Mutter Iryna stündlich auf Trab. „Zwei Stunden Schlaf am Stück sind gerade echter Luxus“, sagt die stolze Mama. Viele Mütter kennen das von ihren Babys. Doch Irina ist zufrieden. Außer dem nächtlichen Schreien der Kleinen, die gestillt werden will, ist um sie herum alles friedlich. „Es ist so schön, keine Sirenen heulen zu hören und keine Granateinschläge“, erzählt die 30-Jährige. Genau eine Woche ist das kleine ukrainische Mädchen jetzt alt. Yesenia ist Döbelns erstes ukrainisches Flüchtlingsbaby. Ihre hochschwangere Mutter Iryna kam vor zwei Wochen mit Yesenias Geschwistern Rita (12) und Kyrill (1,5) aus der Ukraine in Döbeln an. Bis jetzt hat sie von ihrer Heimat auf Zeit noch nicht viel gesehen, außer dem Krankenhaus in Riesa, wo ihr Baby zur Welt kam. „Was ich aber erlebt habe, ist sehr viel Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit bei den Leuten. Ich bin dafür sehr dankbar und vor allem macht es uns Mut“, sagt sie.

Russische Rakete schlug im Wohnhaus ein

Es ist kaum ein paar Wochen her, da war Iryna mit ihrem Babybauch und den Kindern zur Routineuntersuchung im Krankenhaus. Sie lebte in Chernigov, einer Großstadt mit 285 000 Einwohnern im Norden der Ukraine. Die Stadt ist durch das dort befindliche Operative Armeekommando Nord ein bedeutender Standort der Ukrainischen Armee. Als Iryna von der Schwangerschaftsuntersuchung zurückkehrte, gab es ihre Wohnung nicht mehr. Im 13., 14. und 15. Stock des Hochhauses, in dem sie mit den Kindern und ihrem Mann Walentin eine Eigentumswohnung bewohnte, klaffte ein riesiges Loch. Eine russische Rakete war eingeschlagen. Sie zeigt Fotos auf ihrem Handy. Mit den beiden Kindern kommt sie bei einer Freundin unter. Man rückt mit weiteren Familien in deren Wohnung zusammen. „Wir haben 14 Tage im Flur geschlafen“, erzählt Iryna. Ihre Freundin Katharina und deren zweijährige Tochter Milena lebten derweil sieben Tage in einem Keller. Ihre Männer organisierten bei Freunden Autos. Mit einem gelang der hochschwangeren Iryna mit den beiden Kindern über Feldwege und Nebenstraßen die Flucht aus der Stadt. In einem anderen Auto flohen Katharina (25) und ihre Tochter. Im Westen der Ukraine nahm sie ein Freund von Irynas Mann in Empfang. Der wiederum ist mit dem Döbelner Eugen Kudrevski befreundet. So kamen die beiden Frauen und ihre Kinder nach Döbeln. In einer Zweiraumwohnung fanden die beiden Frauen mit den drei Kindern ein vorläufiges Zuhause. Maren Schlosser vom Döbelner Helfernetzwerk hatte die Wohnung aufgetrieben. Eugens Frau Irina stammt aus der Ukraine. Sie hilft beim Übersetzen, beim Anmelden der Geflüchteten. Sie fährt auch mit Iryna ins Krankenhaus und ist bei der Geburt der kleinen Yesenia dabei.

In diesem Wohnhaus in Chernigov wohnte Yesenias Familie in einer Eigentumswohnung. Sie liegt über der Einschlagstelle eines russischen Geschosses und ist schwer zerstört. Quelle: privat

Vater konnte sein Baby kurz besuchen

Zwischenzeitlich hat der stolze Papa Walentin seine Tochter in Döbeln besuchen können. Ein Prachtbaby: Yesenia wog nach der Geburt 3410 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Doch der Programmierer muss und will wieder zurück in die Ukraine. Auch Iryna möchte mit den Kindern bald wieder in die Heimat, sobald es da sicher ist. Doch das wird eine Weile dauern. „Im Moment wird wohl in Chernigov nicht gekämpft. Aber 80 Prozent der Stadt sind zerstört“, berichtet Eugen Kudrevski, der auch übersetzt. Notdürftig werde gerade versucht, die Infrastruktur wieder in Gang zu bringen. „Erstmal werdet ihr hier bleiben“, sagt er den beiden Frauen. Doch weil es für die zwei Frauen und die vier Kinder in der Zweiraumwohnungen recht eng wird, hat er über das Döbelner Helfernetzwerk für Iryna in der Wappenhenschstraße eine eigene Zweizimmerwohnung aufgetrieben. Ein Schlafzimmer haben die Helfer schon besorgt und aufgebaut, eine Küche und Wohnzimmermöbel fehlen noch. Dann sollen Baby Yesenia, ihr Brüderchen Kyrill und Schwester Rita mit ihrer Mama dahin umziehen.

Nach ihren Wünschen gefragt, streichelt Iryna über die Wangen ihres Babys: „Ich habe hier alles, was ich brauche. Vor allem sind wir sicher.“ Aber der wichtigste Wunsch der Bürokauffrau: „Frieden bei uns Zuhause, für den Wiederaufbau und unsere baldige Rückkehr.“

Von Thomas Sparrer