Ukraine: Welle der Hilfsbereitschaft in der Region Döbeln

Döbeln

Viele Menschen in der Region Döbeln wollen den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Überall auch in der Region Döbeln laufen seit Wochenbeginn Hilfsaktionen an.

Sohn betreibt Landwirtschaft in der Ukraine

In der Gaststätte Kornkäfer in Kleinmockritz laufen bei Hans-Jürgen und Beate Wolters die Fäden für eine dieser Sammelaktionen zusammen. Das Ehepaar betreibt in der Region Döbeln einen großen Landwirtschaftsbetrieb. Ihr Sohn hat 2018 zu Pfingsten in der Ukraine geheiratet und betreibt im Westen der Ukraine, unweit der polnischen Grenze, seinen Landwirtschaftsbetrieb. Nun sammelt Familie Wolters im Kornkäfer alles was, gebraucht werden könnte. Bis zum Freitag läuft die Aktion. Dann will Hans-Jürgen Wolters mit einem eigenen Lkw das Material an die Ukrainische Grenze bringen. „Es werden vor allem folgende Dinge benötigt: Taschenlampen, Erste Hilfe Sets, Verbandskästen, auch abgelaufene aus dem Auto, Verbandsmaterial allgemein Feuerlöscher, auch abgelaufene, Wärmebildkameras, Stiefel, Boots, hohes festes Schuhwerk, kugelsichere Westen, Helme Powerbanks, Feuerwehrausrüstungen wie Helme, Schutzanzüge, Handschuhe, Stiefel, Schläuche“, zählt Hans-Jürgen Wolters auf. Vielleicht kann man einfach ausmisten und aussortierte Dinge aus dem Feuerwehrdepot beisteuern“, hofft er. Denn er befürchtet, dass die Verteidiger Brände löschen und Verletzungen behandeln müssen. Sein Sohn in der Ukraine versucht unterdessen eingelagertes Getreide in die Mühlen der Region zu bringen, damit diese Mehl mahlen und die Versorgung der Menschen in den Städten sichern können.

FDP unterstützt Aktion mit Sammelstelle in Döbeln

Der FDP-Ortsverband Döbeln und Umgebung stellte sich gestern hinter die Aktion und ruft die Bürger zur Mithilfe auf. „Mit großer Bestürzung verfolgen auch wir auch in Döbeln die Ereignisse in der Ukraine. Dabei steht eines klar im Fokus: die Menschen, Familien und vor allem Kinder brauchen jetzt unsere Unterstützung. Im ganzen Land haben sich Personen zusammengeschlossen und helfen“ erklärte Franco Lehmann, Ortsvorsitzender der FDP Döbeln und Umgebung und ergänzte: „Auch wir können jetzt einen aktiven Beitrag leisten. Wir haben uns als Ortsverband der FDP auf Initiative und durch Unterstützung von Familie Wolters dazu entschlossen, die Sammelaktion zu unterstützen“, betonte Bernd Wetzig von der FDP in Döbeln und Umgebung. Bis Freitag gegen 16 Uhr nimmt Familie Wolters die Spenden in ihrer Gaststätte „Kornkäfer“ in Kleinmockritz entgegen. Die Sachspenden sollen dann direkt an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und dort verteilt oder an Organisationen übergeben werden. Die Sammelstelle befindet sich in Kleinmockritz Nr. 9 und ist von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Nach telefonischer Vereinbarung unter 0177/7070862 ist auch eine Abgabe beim Bauservice Draßdo in der Döbelner Hainstraße 3 (vor Einfahrt RHG) möglich.

Tierschützer starten Mittwochnacht

Der ehemalige Döbelner Sascha Winkler, bricht in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von Chemnitz aus an die polnisch-ukrainische Grenze in Medyka auf, um der Centaurus Stiftung aktiv zu helfen. „Mit anderen Tierschützern werden wir vor Ort bei der Ausfahrt von Hunden und Katzen aus den ukrainischen Tierheimen nähe Lemberg unterstützen. Ukrainer dürfen aktuell das Land nicht verlassen, daher werden wir mit eigenen Fahrzeugen im Konvoi ins Landesinnere (50-70km) der Ukraine fahren um die Tiere - fünf pro Fahrzeug sind rechtlich möglich - entgegen zu nehmen.“ Auf dem Hinweg wollen die Initiatoren auch die Flüchtlingsauffanglager anfahren. Dafür sammelt Sophia Patzelt aus Töpeln gerade in ihrem Umfeld Hygieneartikel, Wasser, Windeln, warme Kleidung, Decken, haltbare Nahrungsmittel, Medikamente. Auch ihr Arbeitgeber, das Klinikum Döbeln, unterstützt sie dabei. „Unser Auto wird bis unters Dach voll. Es ist unglaublich, was nach meinem kleinen Aufruf in wenigen Tagen zusammenkam“, sagt die junge Ärztin. Sie kennt Sascha Winkler aus ihrer gemeinsamen Schulzeit in Döbeln.

Spendensammeln in der Garage

Maren Schlosser aus Zschepplitz organisiert ebenfalls gerade eine Spendenaktion in der Region. In ihrer Garage sammeln sie und ihr Mann René seit Tagen Spenden für die Menschen in der Ukraine. Neben Kleidung und Spielsachen für Kinder richten die beiden den Fokus aber jetzt ganz besonders auf verschlossene und haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Sets, Schlafsäcke, Tiernahrung und Masken. „Mir tun diese Bilder, mitten aus Europa so weh. Da möchte man gern etwas tun“, sagt die 37-Jährige. Sie und ihr Mann bieten an, die Spenden nach 17 Uhr oder ab Freitag und über das Wochenende abzuholen. Kontaktaufnahme bitte per e-Mail unter maren.schlosser0403@gmx.com. Die Spenden werden dann über ein Leipziger Bündnis per Lkw an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht.

Zudem hat sie über Kontakte in Großschirma Unterstützer gefunden, die Ukraine-Flüchtlingen Zimmer zur Verfügung stellen wollen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer