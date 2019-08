Döbeln

Der Umbau des 25 Jahre alten Marktkauf-Warenhauses im Gewerbegebiet Döbeln-Ost biegt langsam in die Zielgerade. Runde zehn Millionen Euro investieren die Eigentümer des Gebäudekomplexes von der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH und die Nutzer von der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG. Ende November soll das Großprojekt abgeschlossen sein und der umgebaute komplett erneuerte Markt eingeweiht werden. „Ein solcher Umbau während des laufenden Betriebes ist sehr anspruchsvoll. Wir haben unzählige Bauabschnitte und es muss viel hin und her geräumt werden. Auch auf die 120 Mitarbeiter kam da einiges zu. Das Team im Markt hat dafür meinen höchsten Respekt“, schildert ein Sprecher der Edeka-Gruppe.

Umbau umfasst drei Bereiche

Im Kern umfasst der Umbau drei Bereiche. Fast abgeschlossen ist der Umbau im Bereich des Parkplatzes und der Zufahrten. Die Fahrstraßen wurde neu asphaltiert, ein großer Teil der Stellflächen wurde und wird neu gepflastert. Zudem wird bis November noch die obere Zufahrt deutlich aufgeweitet, um die Zu- und Abfahrt der Kunden zu erleichtern. Im Inneren des Warenhauses ist an den nun im Halbrund aufgestellten Kassen schon zu sehen, wie es am Ende werden soll. Viel Geld wird vor allem in die Frischebereiche und die Bedientheken sowie in die dahinterliegenden Vorbereitungs- und Hygieneräume gelegt. Die waren nach 25 Jahren nicht mehr auf dem modernsten Stand.

Im Zuge des Umbaus rückt nun der SB-Backwarenbereich von ganz hinten nach vorn im Markt. Neu hinzukommt im vorderen Teil des Marktes eine Sushi-Theke. Der Getränkemarkt wird im Zuge des Umbaus in den SB-Markt integriert. Ebenso wird wieder ein Blumenladen einziehen. Im Moment ist der Eingang zum Markt ein Provisorium. Er wird in den nächsten Wochen noch mit viel Glas aufwendig neu gestaltet, kündigt der Unternehmenssprecher an.

Gastronomie im früheren Getränkemarkt

Im ehemaligen Getränkemarkt haben dagegen die auffälligsten Rohbauarbeiten stattgefunden. Hier blieben nur wenige alte Wände stehen. Mittlerweile ist das neue Dach auf dem Gebäudeteil dicht. Auf der ehemaligen Getränkemarktfläche entsteht der neue Gastronomiebereich. Mit neuem Bäcker, neuem Fleischer samt Speisenangebot und dem bisherigen Imbissbetreiber.

Die Ladenzeile zwischen Warenhauseingang und Toom-Baumarkt bleibt wie bisher. Geschäfte, wie Apollo-Optik, haben bereits im Zuge des Umbaus ihre Räume neu gestaltet und neu eröffnet. Auch Jeans-Geschäft und Reisebüro sind weiter vertreten. Für zwei leerstehende Shops werden aktuell noch Mieter gesucht.

Einige Umbauarbeiten laufen aktuell auch im Toom-Baumarkt. Diese hängen zum Teil auch mit dem Umbau des gesamten Gebäudes zusammen. Da auch Versorgungsleitungen, Sprinkleranlagen und ähnliches durch diesen Markt gehen. Der Toom-Baumarkt bleibt nach dem Umbau und auch langfristig Nachbar von Marktkauf und Mieter im Berlinovo-Objekt in Döbeln-Ost. Das bestätigte Alina Maximeyko, Unternehmenssprecherin bei der Rewe-Gruppe in Köln, zu der die Toom-Baumärkte gehören.

Von Thomas Sparrer