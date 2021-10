Waldheim

Eine altmodische dicke Panzertür, dahinter Edelstahlschließfächer. Wie die Kulisse eines Olsenbanden-Films wirkt dieser Teil der Waldheimer VR-Bank-Filiale. Nur, dass die mit einer Zahlenkombination zu öffnende Stahltür nicht von Franz Jäger, Berlin, ist sondern von der Carl Kästner A-G Geldschrank und Tresorbauanstalt Leipzig. Die Bankschließfächer hinter der Panzertür erfreuen sich übrigens großer Beliebtheit, wie Torsten Bruß, Vorstand der VR-Bank Mittelsachsen eG, erzählt. „Hier sind fast alle Schließfächer belegt.“ Wichtige Unterlagen und Wertgegenstände lagern die Kunden hier in gemieteten Schließfächern ein.

Neue Büros – neue Ausstattung

Vom Umbau blieb dieser Raum aber unberührt. Die VR-Bank Mittelsachsen hat den ehemaligen Schalterraum umgestalten lassen. „Das war vorher ein offener Raum. Wir haben zusätzliche Beratungskapazität geschaffen. Die Kunden fragen nach persönlichen Gesprächen“, sagt Angelika Belletti. Ausgestattet sind diese neuen Beraterbüros mit verstellbaren Schreibtischen und zwei Computerbildschirmen, sodass die Bankberater den Kunden die Produkte bequem erläutern können, ohne dass sich jemand über Bildschirme beugen muss.

Mit lokalen Firmen gebaut

In jedem Beraterraum hängt eine große Fotografie vom Waldheimer Rathaus, denn regionale Verankerung ist der Genossenschaftsbank wichtig. „Mit der Investition in die Filiale bekennen wir uns ganz klar zum Standort Waldheim“, erläuterte Angelika Belletti. Die regionale Genossenschaftsbank beauftragte einzig lokale Handwerksfirmen für die Umsetzung der Umbauarbeiten. Fünf neue Beratungsräume sind so entstanden. Dann kam noch die Problematik mit der Decke. „Wir mussten eine Trockenbaudecke einziehen, das hat das Bauvorhaben etwas hinausgezögert“, sagt Torsten Bruß.

Neue Automaten fürs Großgeld

Geld gibt es in der neuen Filiale natürlich auch – zum Beispiel am neuen Geldautomaten. Auch ein Kontoauszugsdrucker steht in der Bankfiliale an der Bahnhofstraße. Überweisungs-Terminals, wie bei der Sparkasse, fehlen jedoch. „Wir wollen, dass die Kunden dafür das Homebanking nutzen“, sagt Angelika Belletti. Gerade in der Corona-Zeit haben das auch die Kunden der VR-Bank Mittelsachsen verstärkt genutzt. Zudem hätten auch weniger Leute Geld am Automaten abgehoben, weil viel mehr Geschäfte plötzlich die Kartenzahlung ermöglichten.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel