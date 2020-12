Ostrau/Zschaitz-Ottewig/Großweitzschen

Weihnachten ist die Zeit, um Wünsche zu äußern. Was steht auf den Wunschzetteln der Ostrauer, Zschaitz-Ottewiger und Großweitzschener? Die DAZ hat sich umgehört und dabei eine Bedingung gestellt: Der Wunsch nach Gesundheit wird ausgeklammert. Denn das eint in diesen Zeiten alle- Der größte Wunsch zum Weihnachtsfest ist Gesundheit – für sich und seine Liebsten. Gleich danach kommen nicht weniger emotionale und rührende Wünsche.

Marko Ullrich: „Die Menschen sollen sich ehrlich hinterfragen: Was will ich, wer bin ich und welchen Beitrag kann ich für diese Welt leisten?“ Quelle: Sven Bartsch

Marko Ullrich aus Binnewitz wünscht sich, dass die Menschen positiv in die Zukunft gucken. „Die Leute sollen erkennen, was wirklich wert hat: die Liebe zwischen uns Menschen und die Kraft, alles zu schaffen, was unsere Aufgabe in dieser Zeit ist“, sagt der Koch, der in Stauchitz ein Restaurant betreibt und im vergangenen Jahr die TV-Kochshow „The Taste“ gewann. „Die Menschen sollen sich ehrlich hinterfragen: Was will ich, wer bin ich und welchen Beitrag kann ich für diese Welt leisten?“

Heiko Winkler: „Ich freue mich auf kurze Lebenszeichen am Telefon von Freunden, die man lange nicht gesehen hat.“ Quelle: Sven Bartsch

Heiko Winkler aus Ostrau wünscht sich an diesen Tagen vor allem Ruhe, Entspannung und Erholung. „Und das mir das Weihnachtsessen gelingt und alle mit kugelrundem Bauch satt und zufrieden sind“, sagt der Vorsitzende des Kinderfördervereins. „Ich freue mich auf kurze Lebenszeichen am Telefon von Freunden, die man lange nicht gesehen hat.“

Birgit Müller: „Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Menschlichkeit, Liebe und Verständnis untereinander.“ Quelle: Sven Bartsch

Der größte Weihnachtswunsch von Birgit Müller aus Schrebitz ist ein Wiedersehen mit ihrer Tochter und deren Familie – vor allem mit ihren zwei Enkeltöchtern. „Ich hoffe, dass wir alle ohne Schaden für Mensch und Tier durch diese Zeit kommen und es schon bald wieder eine Normalität für uns alle gibt. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Menschlichkeit, Liebe und Verständnis untereinander.“

Mario Pohl: „Ich wünsche mir für meine Familie und mich einfach nur Zufriedenheit.“ Quelle: Sven Bartsch

Der Jeßnitzer Mario Pohl hat nur einen Wunsch: „Ich wünsche mir für meine Familie und mich einfach nur Zufriedenheit. Denn wer zufrieden ist, hat weder Ängste, Probleme, Nöte oder Gebrechen. Zufriedenheit ist für mich der optimale Zustand für ein langes und glückliches Leben.“

Ute Friedrich: „Ich wünsche mir, dass ich all meinen Vorhaben und Aufgaben gerecht werden kann.“ Quelle: Sven Bartsch

Ute Friedrich aus Zunschwitz ist die Vereinsvorsitzende des Zschaitzer Frauenvereins und leitet auch noch die Bibliothek in Ottewig. „Ich wünsche mir, dass ich all meinen Vorhaben und Aufgaben gerecht werden kann, sei es gesundheitlich oder auch kräftemäßig“, sagt sie. Ute Friedrich vermisst besonders ihre beiden Enkelkinder. „Ich möchte sie wieder in den Arm schließen können. Diese zwei kleinen Menschen geben mir so viel Kraft, um all meine Sorgen bewältigen zu können.“

Von Stephanie Helm