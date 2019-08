Hartha/Steina

Die B175 am Ortseingang von Hartha ist wieder offen. Bis Freitag war dort ein Abschnitt der Straße vollgesperrt. Das heißt nicht nur freie Fahrt für Autofahrer, sondern auch ausgelassenes Feiern für Steina. Denn dort findet am Sonnabend das Sommerfest statt.

Der Asphalt am Ortseingang in Hartha ist erneuert. Seit Ende Juni war ein Abschnitt der B 175 von Döbeln kommend vollgesperrt. Eigentlich sollte die Vollsperrung bereits früher aufgehoben werden, doch unerwartete Probleme mit dem Asphalt hinderte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) daran. So verzögerten sich die Bauarbeiten und der Straßenabschnitt konnte erst am Freitag für Autofahrer geöffnet werden. „Mehrkosten aus der Thematik Asphalt müssen einkalkuliert werden“, sagte Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer. Wie hoch die Kosten seien, ist noch unklar. Die Sanierung der Kreisel am Harthaer Kreuz und Abschnitte der B 175 wurden zu Anfang insgesamt auf 625.000 Euro geschätzt. Die Kosten übernimmt der Bund.

Buntes Programm für Kinder

Autofahrer dürfen sich also freuen, denn der Baustellenmarathon in Hartha hat ein Ende. Nicht nur hinterm Steuer darf gefeiert werden, sondern auch auf dem Steinaer Sommerfest. Das findet am Sonnabend statt. Die Steinaer Dorfstraße wird jedes Jahr für das Fest gesperrt. Während der Vollsperrung in Hartha, führte in dem Dorf allerdings die Umleitung für Autofahrer durch. Hätten sich die Arbeiten weiter verzögert, hätte das Fest dennoch stattfinden können. „Ich hätte den Bauarbeitern gesagt, dass sie fertig werden müssen“, sagte Ortsvorsteherin Carin Lau lachend. Zwischendurch war sich Lau unsicher, ob das Sommerfest trotz eventueller Sperrung gefeiert werden darf.

Nun kann das Programm sicher durchgezogen werden. Um 12 Uhr beginnt das Steinaer Event mit dem traditionellen Wildgulasch. „Wir haben viel für die Kinder geplant“, so Lau. Über den Tag hinweg kommen die Kleinen auf ihre Kosten. Tattoos, Kinderschminken, Spiele und eine Hüpfburg lassen das Kinderherz höher schlagen.

Neues Steina-Lied wird präsentiert

Am Abend steht wieder ein Spanferkel auf der Speisekarte. „Abends gibt es viel Musik, Tanz und Sketches“, erzählte die Ortsvorsteherin. Das neue Steina-Lied wird präsentiert – diesmal sei es etwas flotter. Lau wünsche sich schönes Wetter und nette Gäste. „Unser Sommerfest ist immer sehr friedlich. Es gibt keine Schlägereien und niemand benimmt sich daneben“, erklärte sie.

Mit dem Regen ist auch die Hitze verschwunden, wodurch es immer wahrscheinlicher wird, dass es ein Feuerwerk gibt. Wenn die Waldbrandgefahr jedoch wieder steigen sollte, fallen die bunten Funken aus. „Wir wollen nichts provozieren“, sagte Lau.

Von Nicole Grziwa